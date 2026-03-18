2026 Dünya Şiir Günü Bildirisi’ni Hidayet Karakuş yazdı

Her yıl 21 Mart’ta kutlanan Dünya Şiir Günü kapsamında PEN Türkiye Temsilciliği tarafından verilen PEN Şiir Ödülü’ne layık görülen şair, yazar Hidayet Karakuş, Denizli’de 27 Mart’ta düzenlenecek Uluslararası Denizli Şiir Günleri öncesi 2026 Dünya Şiir Günü Bildirisi’ni yayımladı.

Yazısında “Aşk” ve “Şiir” ilişkisini dikkate alan Karakuş’un 2026 Dünya Şiir Günü Bildirisi şu şekilde:

"Her insanın bir şiiri vardır. Günümüzün yabanıl ortamında şiirin kaybolduğunu görüyorum.

'Yaşamın hiçbir zerresi yoktur ki içinde şiir bulunmasın' diyor Gustav Flaubert. Öyleyse kendi şiirimizi bulmak için yaşamalıyız.

Şiirin tanımını yapmayacağım. Her şairin tanımı başkadır.

Şiir okumayan insanın kendini tanıması olanaksızdır.

Gençlere bazen 'Sevgilin var mı' diye soruyorum. Çoğu içtenlikle 'Var' diyor. 'Peki sevgiliniz size şiir okuyor mu?'

Çoğunlukla 'Hayır' diyorlar.

Şaşıyorum. Aşk yaşıyorlar ama şiir yok yaşamlarında.

'Şiirsiz aşk olmaz, aşksız şiir' diyorum.

Tüm bu çoraklığın nedeni eğitim dizgemizdeki sıkıntılı edebiyat dersleri, kitap okumayan, şiir okumayan öğretmenlerdir.

Eğitim izlenceleri şiire geçit vermiyor. Ders kitaplarına göstermelik konulan şiirler, eski olsun yeni olsun çocuğun yaşamına seslenmiyor. Yetkililer de biliyor bunu. Ne ki yine de kötü şiirleri dayatıyorlar çocuklara. Çünkü onlar da şiir okumuyor.

Bir toplum ki şiir gömüsünün üstünde yaşıyor ama eğilip bir küçük şiir okumayı düşünmüyor.

Şiir okuyan bir toplum olsaydık kadın cinayetleri, yolsuzluklar, hırsızlıklar, ülkeyi soyan arsızlıklar, vicdansızlıklar olmayacaktı. Çünkü bir düşünür 'Şiir okuyan cinayet işleyemez' diyor.

Şiirin bir dizesi ile günümüzün değiştiğini bilmezsek kör karanlığımızda mutsuzluğumuzun nedenini de çözemeyiz.

Şiir gerçekle hesaplaşmadır. Bu hesabı kapatmaya hiç kimsenin şiir kadar gücü yetmez.

Şiir, bir gün, gün ışığı gibi dünyayı sarıp sarmalayacaktır.

Dünyayı kana bulayan sömürgeci batının politikacılarıyla onun işbirlikçileri barışın değerini bilemezler. Şiir barış demektir. Barışın anahtarı şiirdedir. Şiir okuyan devlet adamları onurlu barıştan başka bir şey düşünmezler.

Onları daha öğrenciyken şiirle yoğurmalı öğretmenler. Bir gün olacaktır bu.

O günü inatla yaratmaya çalışmak görevimiz olmalıdır. O günü de şiir okuyan, şiiri sevdiren öğretmenlerle şairler yaratacaktır."