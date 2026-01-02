2026 yılı Karabağlar'da çocuklar için umutla başlıyor

İzmir’de Karabağlar Belediyesi ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı, 2026 yılında başlayacak ve dört yıl sürecek kapsamlı bir işbirliği protokolüne imza attı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez ’in imzaladığı protokol, Karabağlar’ın 58 mahallesinde çocukların ve gençlerin eğitim, kültür ve sanatla desteklenmesini amaçlıyor.

KINAY: KARABAĞLAR’DA YAŞAMI DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ

İmza töreninde konuşan Başkan Helil Kınay, Karabağlar ‘da yaşamı dönüştürmek için kararlı adımlar attıklarını ifade ederek, “Umudu büyütmek konusunda inatçıyız. Bu yolda iş birliklerimizi güçlendirirken dayanışmaya, kent dayanışmasına güveniyoruz. İnci Eğitim Vakfı ile birlikte başlattığımız bu çalışmaları daha da geliştirerek Karabağlar’ın her mahallesinde gençlere, çocuklara ve kadınlara umut olmayı; hak ettikleri yaşama katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Bu iş birliğinin kendileri için taşıdığı anlamın altını çizen Kınay, “Bu iş birliği bizim için çok kıymetli. Aileyi büyütmek, bir arada olmak, dayanışmayı ve ortak inancı güçlendirmek anlamına geliyor. Burada attığımız imzaların, Karabağlar’ın 58 mahallesinde yaşayan herkes için bir nefes, bir umut ve yaşama tutunma gücü olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRKMEZ: YENİ İŞBİRLİKLERİ BİZİM İÇİN İLHAM VERİCİ OLUYOR

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez ise, yeni yıla güçlü bir motivasyonla girdiklerini vurgulayarak, “Yeni yıla; yeni umutlar, yeni çalışmalar, yeni işbirlikleri ve yeni ilişkilerle başlamak hepimiz için ilham verici oluyor. Gençlerimizin topluma daha donanımlı bireyler olarak katılmalarını desteklemek için iş birliklerimizi büyütmeye ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

DÖRT YIL SÜRECEK KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ

Protokol kapsamında; robotik kodlama, gezici kütüphane etkinlikleri, mesleki eğitim programları, çocuk orkestrası ile kültür ve sanat atölyeleri başta olmak üzere birçok ortak proje hayata geçirilecek. Daha önce 16 mahalle ve parkta çocuklarla buluşan Gezici Kütüphane, önümüzdeki dönemde Karabağlar’ın en uzak semtlerine kadar ulaşacak. Gezici Kütüphane, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İnci Vakfı ve Kütüphane Müdürlüğünün hazırlayacağı plan doğrultusunda okulları da ziyaret edecek. Karabağlar Belediyesi Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kütüphanesi’nin fiziki ve dijital kaynakları ile online kütüphane hizmetleri çocukların kullanımına sunulacak.

İmza törenine Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burcu Uğantaş ile Cevdet İnci Eğitim Vakfı Genel Müdürü Elif Türkmen Elbirler de katıldı.