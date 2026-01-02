Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.01.2026 11:07:00

DHA
Son dakika... 3 polisin şehit olduğu Yalova’daki IŞİD operasyonunda 26 tutuklama!

Son dakika haberi... Yalova'da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından kent genelinde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen eşzamanlı baskınlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi. Olayın ardından kent genelinde eşzamanlı düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli, gözaltına alındı.

26 IŞİD'Lİ TUTUKLANDI

Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, dün Emniyet'teki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #IŞİD #Operasyon