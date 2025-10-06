26. İzmir Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu

Akademi Ödülleri (Oscar) için 2 filmin başvuru şansı kazanacağı İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali’nde 03-08 Kasım tarihleri arasında 26. kez sinemaseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Sinema Genel Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi, Konak Belediyesi, İZQ, Migros, Alman Kültür Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi'nin katkılarıyla yapılan festival kapsamında sinemaseverler, 200’ün üzerinde film ücretsiz olarak seyredilebilecek.
Academy Award® Qualifying Festival olarak dünya üzerinde aynı yeterliliğe sahip 120 festival arasında yer alan festivale bu yıl 120 ülkeden 4000 film, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için başvurdu. Filmlerin her biri festival komitesi tarafından tek tek titizlikle değerlendirildi. Uzun soluklu bir çalışmanın ardından, gösterime girecek filmler belirlendi. Deneysel kategoride bu yıl katılımın yeteri kadar başvuru olmaması nedeni ile yarışmalı bölüm açılmazken, kurmaca, animasyon ve belgesel kategorilerinde toplam 32 film finalist olarak belirlendi.
Filmler festivalin ana salonları olan Fransız Kültür Merkezi, Karşıyaka Belediyesi Çatı Bostanlı, , Karaca Sineması ve üniversitelerde yapılacak gençlik gösterimleri ile kentin tümüne yayılacak. Festival programı ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Altın Kedi için yarışmaya hak kazanan filmlerin tam listesi şöyle:
ULUSLARARASI FİNALİST FİLMLER
Our Pantheons, Yönetmen Rosalie Charrier
COYOTES, Yönetmen Said Zagha
THE SPECTACLE, Yönetmen Bálint Kenyeres
What If They Bomb Here Tonight ?, Yönetmen Samir Syriani
No Skate!, Yönetmen Guil Sela
The man who could not remain silent, Yönetmen Nebojša Slijepčević
The Man of Shit, Yönetmen Sorel França
Night of Passage, Yönetmen Reza Rasouli
400 Cassettes, Yönetmen Thelyia Petraki
On The Way, Yönetmen Samir Karahoda
ULUSAL KURMACA FİNALİST FİLMLER
Alis, Yönetmen Beril Tan
Prosedür, Yönetmen Rabia Özmen
Ankara 1979, Yönetmen Can Karayalçın
Adako, Yönetmen Alina Evirgen
Bimba, Yönetmen Sandra Peso
Defne, Yönetmen Hamdi Furkan Yıldırım
Eudaimonia, Yönetmen Gizem İbak
Galaksinin Tezenesi, Yönetmen Semih Ellialtı
Cennetsiz, Yönetmen Merve Bozcu
Ölüm Bizi Ayırana Dek, Yönetmen Deniz Koloş
Aslında Herkes, Yönetmen Emre CEF Kamhi
Bizim Olan Herşey, Yönetmen Deniz Kezik
ULUSAL ANİMASYON FİNALİST FİLMLER
Kirpik, Yönetmen Doğa Kılcoğlu Esen
Kuyunun Fısıltısı, Yönetmen Elif Dokur
İkinci Perde, Yönetmen M. Çağrı Tüzün
Budu, Yönetmen Burcu Ejderoğlu
Exiles, Yönetmen Selçuk Ören
ULUSAL BELGESEL FİNALİST FİLMLER
Mavi, Devrim ve VHS Kasetle, Yönetmen Serdar Kökçeoğlu
Pirlerin Düğünü, Yönetmen Yalçın Çiftçi
Salman Gitmek İstiyor, Yönetmen Ozan Tatış
Mutluluk Yönetmen Fırat Yücel
Bu Sokaktan Geçer Miyim?, Yönetmen Ebru Aksoy