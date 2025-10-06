26. İzmir Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu

Akademi Ödülleri (Oscar) için 2 filmin başvuru şansı kazanacağı İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali’nde 03-08 Kasım tarihleri arasında 26. kez sinemaseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Sinema Genel Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi, Konak Belediyesi, İZQ, Migros, Alman Kültür Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi'nin katkılarıyla yapılan festival kapsamında sinemaseverler, 200’ün üzerinde film ücretsiz olarak seyredilebilecek.

Academy Award® Qualifying Festival olarak dünya üzerinde aynı yeterliliğe sahip 120 festival arasında yer alan festivale bu yıl 120 ülkeden 4000 film, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için başvurdu. Filmlerin her biri festival komitesi tarafından tek tek titizlikle değerlendirildi. Uzun soluklu bir çalışmanın ardından, gösterime girecek filmler belirlendi. Deneysel kategoride bu yıl katılımın yeteri kadar başvuru olmaması nedeni ile yarışmalı bölüm açılmazken, kurmaca, animasyon ve belgesel kategorilerinde toplam 32 film finalist olarak belirlendi.

Filmler festivalin ana salonları olan Fransız Kültür Merkezi, Karşıyaka Belediyesi Çatı Bostanlı, , Karaca Sineması ve üniversitelerde yapılacak gençlik gösterimleri ile kentin tümüne yayılacak. Festival programı ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Altın Kedi için yarışmaya hak kazanan filmlerin tam listesi şöyle:

ULUSLARARASI FİNALİST FİLMLER

Our Pantheons, Yönetmen Rosalie Charrier

COYOTES, Yönetmen Said Zagha

THE SPECTACLE, Yönetmen Bálint Kenyeres

What If They Bomb Here Tonight ?, Yönetmen Samir Syriani

No Skate!, Yönetmen Guil Sela

The man who could not remain silent, Yönetmen Nebojša Slijepčević

The Man of Shit, Yönetmen Sorel França

Night of Passage, Yönetmen Reza Rasouli

400 Cassettes, Yönetmen Thelyia Petraki

On The Way, Yönetmen Samir Karahoda

ULUSAL KURMACA FİNALİST FİLMLER

Alis, Yönetmen Beril Tan

Prosedür, Yönetmen Rabia Özmen

Ankara 1979, Yönetmen Can Karayalçın

Adako, Yönetmen Alina Evirgen

Bimba, Yönetmen Sandra Peso

Defne, Yönetmen Hamdi Furkan Yıldırım

Eudaimonia, Yönetmen Gizem İbak

Galaksinin Tezenesi, Yönetmen Semih Ellialtı

Cennetsiz, Yönetmen Merve Bozcu

Ölüm Bizi Ayırana Dek, Yönetmen Deniz Koloş

Aslında Herkes, Yönetmen Emre CEF Kamhi

Bizim Olan Herşey, Yönetmen Deniz Kezik

ULUSAL ANİMASYON FİNALİST FİLMLER

Kirpik, Yönetmen Doğa Kılcoğlu Esen

Kuyunun Fısıltısı, Yönetmen Elif Dokur

İkinci Perde, Yönetmen M. Çağrı Tüzün

Budu, Yönetmen Burcu Ejderoğlu

Exiles, Yönetmen Selçuk Ören

ULUSAL BELGESEL FİNALİST FİLMLER

Mavi, Devrim ve VHS Kasetle, Yönetmen Serdar Kökçeoğlu

Pirlerin Düğünü, Yönetmen Yalçın Çiftçi

Salman Gitmek İstiyor, Yönetmen Ozan Tatış

Mutluluk Yönetmen Fırat Yücel

Bu Sokaktan Geçer Miyim?, Yönetmen Ebru Aksoy