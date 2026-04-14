31. Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı

Dünyanın sayılı doğal taş organizasyonları arasında yer alan Marble İzmir – Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl da sektörün tüm paydaşlarını Fuar İzmir’de buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde kapılarını açan fuar, hem Türkiye’nin doğal taş potansiyelini dünyaya tanıtıyor hem de kentin ekonomik ve ticari dinamizmine önemli katkı sağlıyor.

Marble İzmir – Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın 37 yıllık yolculuğuna dikkat çekerek sektörün geldiği noktayı değerlendirdi. Başkan Tugay, Marble İzmir’in mütevazı koşullarda doğduğunu belirterek, “Büyük bütçeleri, büyük imkânları olmadan… Elinde numuneyle fuar gezen, uzaktan stantlara bakıp ‘biz de yaparız’ diyen insanların inancıyla başladı” dedi.

1989 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı’nda atılan ilk adımın bugün dünya çapında bir organizasyona dönüştüğünü söyleyen Tugay, “O günlerde bir hayaldi, bugün dünya markası haline geldi” diye konuştu.

“128 ÜLKEDEN 60 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ AĞIRLADIK”

Geçtiğimiz yılın verilerini paylaşan Tugay, Marble İzmir’in uluslararası etkisine vurgu yaparak, “Geçtiğimiz yıl Marble İzmir’i, 128 ülkeden 60 bini aşkın ziyaretçiyle tamamlamıştık” ifadelerini kullandı. Bu yıl ise fuarın daha da büyüdüğünü belirten Tugay, “Türkiye’nin 41 ilinden, 28 farklı ülkeden, 1000’e yakın katılımcıyla, 150 bin metrekareyi aşan dev bir alanda yeniden buluşuyoruz” dedi.

“TÜRKİYE DOĞAL TAŞTA DEV BİR POTANSİYELE SAHİP”

Türkiye’nin doğal taş zenginliğine dikkat çeken Tugay, “Türkiye, dünya doğal taş rezervlerinin yaklaşık üçte birine sahip. 120’den fazla mermer türüyle benzersiz bir zenginlikten söz ediyoruz” dedi. Bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tugay, “Katma değer yaratmak, markalaşmak zorundayız” diye konuştu.

“MARBLE İZMİR SEKTÖRE YÖN VERİYOR”

Fuarın sektöre katkı sağladığını belirten Tugay, bu yılki programlara da değinerek, “Tasarım, sanat ve ticaretin aynı zeminde buluşacağı Design Arena gibi güçlü konseptler var. Heykel çalıştayı, tasarım yarışması, Marble Talks gibi sektörü ileriye taşıyacak programlar var” dedi.

“İZMİR EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

Marble İzmir’in kent ekonomisine etkisini vurgulayan Tugay, “Konaklamadan ulaşıma, yeme içmeden lojistiğe kadar şehrin tamamında bir hareket yaratıyor. İzmir’in ekonomisini büyütüyor, uluslararası görünürlüğünü artırıyor, ticaret ağlarını genişletiyor” ifadelerini kullandı.

“İHRACATI DAHA YUKARIYA TAŞIYABİLİRİZ”

Doğal taş ihracatına değinen Tugay, “Bugün 2 milyar dolar seviyesinde doğal taş ihracatımız var. Bu rakamı çok daha yukarıya taşıyabiliriz” dedi. Bunun için iş birliği çağrısı yapan Tugay, “Daha fazla ortak akıl ve cesaret gerekiyor. Kamu, özel sektör, odalar ve dernekler aynı hedefe odaklanmalı” diye konuştu.

“VEFA DUYGUSUYLA İSİMLERİ YAŞATIYORUZ”

Fuarın geçmişine emek veren isimlerin unutulmadığını belirten Tugay, “Daha önce merhum Raif Türk’ün adını Fuar İzmir’deki meydanımıza vermiştik. Bugün de Erdoğan Akbulak ve Mehmet Turgut Bekişoğlu’nun isimlerini konferans salonlarına vererek kalıcı hale getiriyoruz” dedi.

“DOĞAYA DA KATKI SUNUYORUZ”

Bu yıl çevreye yönelik bir adım attıklarını ifade eden Tugay, “Tüm katılımcılarımız adına fidanlar diktik. Atacağımız her adımın geleceği de güzelleştireceğini göstermek istedik” dedi.

“GELECEK, BUGÜN NE YAPTIĞIMIZA BAĞLI”

Konuşmasını geleceğe vurgu yaparak tamamlayan Tugay, “Marble İzmir’in hikâyesi bir avuç insanın emeğiyle başladı. Yarın ne olacağı ise bizim bugün ne yaptığımıza bağlı” ifadelerini kullandı. Tugay, fuarda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Geçmişten bugüne katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.