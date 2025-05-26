37. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Haziran’a kadar sürecek olan 37. Uluslararası Tiyatro Festivali kortejle başladı. Denizli Valiliği yanındaki Atatürk Anıtı önünde başlayan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, İl Kültür Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, davetliler ve tiyatro grupları katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen kortej, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı takip ederek Delikliçınar Meydanı'na kadar devam etti. Denizlililerin cadde boyunca yoğun ilgi gösterdiği kortej renkli görüntülere sahne oldu. Kortejde Pat Atölye performans ekibinin tahta bacak, akrobasi gösterileri, makyaj ve kostümleri büyük ilgi çekti. Festivale katılan tiyatro sanatçıları yol boyunca dans gösterileri sunarken, Denizlilileri festivale davet etti. Öte yandan Pat Atölye’nin 25 Mayıs Pazar günü saat 15.00’de Gazi Bulvarı’nda Denizlililere özel bir gösteri sunacağı belirtildi.

“BİZ İSTİYORUZ Kİ BU ŞEHİRDE YAŞAYAN İNSANLARIN YÜZÜ GÜLSÜN”

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşün ardından konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı. Festivalin uzun yıllardır kentin kültür hayatına yön verdiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Uzun yıllardan beri devam eden bu güzel festivalin, bugün de aynı coşku ve heyecanla sürdürülüyor olması bizim için büyük mutluluk kaynağı. Biz istiyoruz ki bu şehirde yaşayan insanların yüzü gülsün, sanatla buluşsun ve paylaşım içinde olsun. İnsanların kardeş olabilme duygusunu geliştirebildiği bir şehir hayal ettik” dedi.

“BU ŞEHİR, SANATIN RUHUNU TAŞIYOR”

Sanatla iç içe bir Denizli hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Sanatın her yerde egemen olduğu bir sanat şehri vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz. Bugün Denizli sadece bugünün değil, tarihin de çok önemli bir sanat merkezi. Laodikeia ve Hierapolis gibi antik kentlerde yer alan dünyanın en güzel antik tiyatrolarına ev sahipliği yapıyoruz. Kültürel ve tarihsel zenginliklerimizle bu şehir, sanatın ruhunu taşıyor.”

“BU FESTİVAL, HEPİMİZE UMUT OLUR”

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçılarla birlikte aynı sahne atmosferini paylaşmanın önemine değinen Çavuşoğlu, “Bu hafta boyunca tiyatro dolu, keyifli günler yaşayacağımıza inanıyorum. Umuyorum ki bu festival, hepimize umut olur. Daha güzel bir ülkenin, barış içinde bir geleceğin mümkün olduğuna olan inancımızı pekiştirir. Her rengin kardeş olabildiği, kültürlerin bir arada yaşadığı bir ülke özlemiyle, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, kendinize dikkat edin” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Başkan Çavuşoğlu tiyatro grubunun temsilcilerini makamında kabul etti.