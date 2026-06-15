5 ayda 1500 çocuğa afet farkındalığı eğitimi verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlıklı ve dirençli bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda okul öncesi çocuklara yönelik afet bilinci eğitimlerini sürdürüyor. Son olarak Buca Belediyesi Pırlanta Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi’ndeki 4-6 yaş arasındaki çocuklara, temel afet bilinci, afet çantası hazırlama, güvenli alanların belirlenmesi ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak anlatıldı. Deprem esnasında hayat kurtaran “çök-kapan-tutun” yöntemi de çocuklara gösterildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Afete Hazırlık Şube Müdürlüğü ile Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BUCAKUT) iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, miniklere afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemi aktarıldı.

“AFET BİLİNCİ DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE MÜCADELE GÜCÜ DE ARTIYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant, afetlere karşı mücadelede yalnızca güvenli yapıların değil, toplumsal farkındalığın da büyük önem taşıdığını belirterek, “Toplumların afet bilinci düzeyi yükseldikçe afetlere karşı mücadele gücü de artıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, küçük yaşlarda kazanılan afet bilincinin ilerleyen yıllarda da etkisini sürdürdüğünü gösteriyor. Bu nedenle okul öncesi dönemde verilen eğitimleri çok önemsiyoruz” dedi.

“AFET BİLİNCİNİN TEMELLERİNİ KÜÇÜK YAŞLARDA ATIYORUZ”

Çocuklara afetin ne olduğu, afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet sırasında güvenli davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenlerin anlatıldığını kaydeden Özant, “Afetin ne olduğunu anlatıyor, tehlikelerin farkında olmalarını sağlıyoruz. Afet bilincinin temellerini küçük yaşlarda atıyoruz. Ayrıca, bu eğitimlerin sürdürülebilir olması ve belirli aralıklarla tekrarlanması gerekiyor. Çünkü farkındalığın canlı tutulması büyük önem taşıyor. 2026 yılının ilk beş ayında yaklaşık bin 500 öğrenciye ulaştık ve ebeveynlerden çok olumlu geri dönüşler aldık” diye konuştu.

MİNİKLERE HAYATİ BİLGİLER

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ateş Özgen, acil durum çantasına konulması gereken malzemeleri öğrendiğini belirtirken, Kerem Doğan afet anında yapılması gerekenleri öğrendiğini ve ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayacağını söyledi. Gökçen Onur ise afetler konusunda bilgi sahibi olmadığını, eğitim sayesinde yeni bilgiler edindiğini ifade etti. Eğitimin ardından çocuklara katılım sertifikası verildi.