8 ton hamsi 1 saatte tükendi

Manisa’nın Alaşehir Belediyesi Karadeniz’den getirilen 8 ton hamsi, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yurttaşlara ücretsiz dağıttı. Yoğun ilgi gören etkinlikte balıklar 1 saat içinde tükendi.

Meydana kurulan stantlar önünde, balık kamyonu gelmeden kuyruklar oluştu. Şiddetli yağmura rağmen vatandaşlar sıradan ayrılmadı. Etkinlik kapsamında kişi başına ortalama 2 kilogram hamsi dağıtıldı. Toplam 4 bin kişi ücretsiz balık aldı. Hamsi dağıtımını ilk olarak Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaptı. Dağıtıma bazı mahalle muhtarları da katılarak vatandaşlara balık ikramında bulundu.

“BUGÜN HER BACADAN BALIK KOKUSU YÜKSELECEK”

Başkan Öküzcüoğlu daha önce Alaşehir Meydanı’na kar getirdiklerini hatırlatarak, “Bugün de Karadeniz’i getirdik. Dün tutulan 8 ton hamsiyi hemşehrilerimizle buluşturduk. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı büyütmek, ev ekonomilerine katkı sunmak istedik. İnşallah bugün Alaşehir’in her bacasından balık kokuları yükselecek. Afiyet olsun, hayırlı bayramlar” diye konuştu.