9. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nda kazananlar belli oldu

Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından, Türk karikatürünün unutulmaz ismi Eflatun Nuri anısına 9. kez düzenlenen Ulusal Karikatür Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Bu yıl ana teması “Savaşta ve Barışta Çocuk – Duy Sesimi” olarak belirlenen yarışmada 1.'lik ödülüne Mehmet Kahraman, ikincilik ödülüne Muhammet Şengöz, üçüncülük ödülüne de Mustafa Kurmalı değer görüldü.

Yarışmaya 120 karikatürist toplam 233 eserle katıldı. Eserler, İGC Başkanı Dilek Gappi, Konak Belediye Başkan Yardımcısı Simge Eldeniz, Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Hakan Boyav, Yarışma Koordinatörü Karikatürist Sadık Pala, karikatüristler Zafer Güven, Mustafa Yıldız, Ömer Çam ve Cemal İlkbahar'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İGC'yle birlikte düzenledikleri ulusal yarışmanın geleneksel hale geldiğini ve yoğun ilgi gördüğünü vurgulayarak, “Katılan ve dereceye giren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de yarışmada ödül alan tüm karikatüristleri tebrik ettiğini dile getirdi. Başkan Gappi, “Konak Belediyesi ile gelenekselleşen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nı düzenlemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl da çok yoğun bir katılım oldu, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dereceye giren isimler ve ödüller şu şekilde belirlendi:

Birincilik Ödülü (40.000 TL): Mehmet Kahraman

İkincilik Ödülü (35.000 TL): Muhammet Şengöz

Üçüncülük Ödülü (30.000 TL): Mustafa Kurmalı

Başarı ve Özel Ödüller:

Konak Belediyesi Özel Ödülü (10.000 TL): Yüksel Can

Jüri Özel Ödülü (10.000 TL): Önder Önerbay

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü (10.000 TL): Hikmet Çil

Mustafa Bora Portre Özel Ödülü (her biri 5.000 TL): Musa Keklik, Halit Kurtulmuş, Serhat Kurt

(Bu yıl portre dalında konu: Fatih Altaylı)

Karikatür Sanatına Katkı Ödülü: Eray Özbek

Yarışmanın ödül töreni, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.