Jeffrey Epstein Tel Aviv’de mi görüntülendi? O iddialara son nokta konuldu!

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı 2019 yılında, hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Epstein'e ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflar, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te gündem oldu.

Ancak, Jeffrey Epstein'in Tel Aviv'de görüntülendiği iddiasıyla dolaşıma sokulan fotoğrafların, yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı.

Fotoğrafların sağ alt köşesinde Google'ın yapay zeka aracı Gemine'ye ait bir logo olduğu görülüyor.

Gemini ile analiz edilen fotoğrafta "SynthID" dijital filigranının bulunduğu belirlendi. Bu filigran, görselde Google'ın yapay zeka araçlarının kullanıldığını ortaya koyuyor.

ÖLÜMÜNE DAİR TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR!

Yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein'in, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunduğu açıklamıştı.

Fakat konuyla alakalı çelişkili açıklamalar ve komplo teorilerine açık kapı bırakan ayrıntılar ise; tartışma yaratmaya devam ediyor.

ABD merkezli CBSNews sitesi, Epstein'in ölü bulunduğu anlarda kayıtta olan kameralardaki görüntülerle, resmi açıklamalar arasındaki çelişkilere dikkat çeken bir haber yayımlamıştı.

Haberde, Epstein'in ölü bulunduğu hücreye çıkan merdivenleri izleyen tek kameradaki yaklaşık bir dakikalık görüntü kaybına dikkat çekilmişti. Kamera kayıtlarında görünen, fakat ilk etapta resmi belgelere yansımayan hareketliliğe işaret edilmişti.

Epstein'in hücresinin bulunduğu kanada çıkan merdivenlerde görülen turuncu cismin, bir mahkum mu yoksa hücreye yatak taşıdığı iddia edilen bir hapishane çalışanı mı olduğu sorusunun henüz açıklığa kavuşmadığı belirtilmişti. Tartışmalı görüntünün 9 Ağustos 2019 tarihinde saat 22.39'da kaydedildiği, Epstein'in ise ertesi sabah 6.30'da hücresinde ölü bulunduğu hatırlatılmıştı.