"Act Now" Konferansı'nda Denizli rüzgarı

‘’Act Now’’ Konferansı’nın açılış gününde yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Nuri Çavuşoğlu, ev sahibi Cascais Belediye Başkanı Carlos Carreiras ile bir araya geldi. Görüşmede küresel iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir şehir planlaması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Çavuşoğlu, Denizli'nin çevreci projelerini aktarırken, iki şehir arasında gelecekte yapılması planlanan iş birliklerinin temelleri atıldı. Görüşmenin sonunda Başkan Çavuşoğlu, mevkidaşı Carreiras'a Denizli'nin dünyaca ünlü el emeği göz nuru Buldan Şalı'nı takdim ederek kentin kültürel değerlerini tanıttı.

AVRUPA'DAN DENİZLİ’NİN DEMOKRASİ HAMLESİNE ÖVGÜ

Başkan Çavuşoğlu'nun bir diğer önemli teması ise Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Mathieu Mori ile yapılan resmi görüşme oldu. Görüşmede Türkiye'nin yerel yönetimlerdeki demokratik gelişim süreci ele alınırken, Genel Sekreter Mori, Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti. Özellikle Denizli'nin "Avrupa Demokrasi Başkenti" adaylık sürecine değinen Mori, Denizli'nin bu vizyonunu desteklediğini ifade ederek; bir sonraki Avrupa Demokrasi Başkenti’nin Denizli olması yönündeki iyi niyet temennilerini paylaştı.

TÜRK HEYETLERİ ARASINDA GÜÇ BİRLİĞİ

Organizasyona Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 5 kişilik uzman bir heyet eşlik etti. Heyette; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Hasan Tuğrul Özkan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan Burcu Bilik, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'ndan Berna Yılmaz ve Pelin Aslı Özen yer aldı. Konferansa katılan diğer Türk yerel yönetim temsilcileriyle de bir araya gelinen etkinlikte, tecrübe paylaşımı yapılırken ortak projeler ve uluslararası platformlarda Türkiye'nin temsiliyet gücünün artırılması üzerine istişarelerde bulunuldu. Yurt dışı temaslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Çavuşoğlu "Denizli'mizi dünya sahnelerinde temsil etmeye, şehrimizin hem kültürel mirasını hem de modern vizyonunu paylaşmaya devam ediyoruz. İklim krizinden demokrasiye kadar her alanda 'Denizli modelini' anlatarak güçlü iş birlikleri kuruyoruz" dedi.