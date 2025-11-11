ADD Alaşehir, Atatürk’ü andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alaşehir Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Raşit Köşlü, ADD Alaşehir Şube Başkanı Halil Garipoğlu ve çok sayıda yurttaş katıldı. Ses sanatçısı Buket Özüdüz’ün Atatürk’ün sevdiği müzikleri söylemesiyle başlayan etkinlikte ADD üyeleri farklılık yaratma amacıyla 1923 saniye nutuk okudu. Gecenin sonunda Masal Balıkcı isimli çoçuk tarafından okunan "Andımız" tüm salon tarafından tekrarlandı. Salon içinde Atatürk resimlerinden oluşan bir sergide misafirlerin beğenisine sunuldu.

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

Atatürkçü Düşünce Derneği adına konuşma yapan Şube Kültür - Sanat sorumlusu Barış Uzgidim ; "Değişmez Önderimiz Büyük Atatürk’ü, bedenen aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde hasret ve özlemle anıyoruz. Bugün yalnızca bir yas tutmuyoruz; bir yemin tazeliyoruz. 87 yıldır Atatürk’ü unutturmaya çalışanlar oldu ama başaramadılar. Çünkü bu milletin damarlarında dolaşan özgürlük kanı, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden beslenir. Onu unutturmak bu milleti yok saymaktır biz buna asla izin vermeyeceğiz.”diye konuştu. Uzgidim, 10 Kasım'ın bilinçli olarak tatil haftasına getirildiğini belirterek, “Bizim irademiz Mustafa Kemal’dir. Bizim rotamız bilimdir, akıldır, özgürlüktür. Atatürk bir dönem değil, bir dirilişin adıdır. Bu ülkeyi yeniden onun hayal ettiği aydınlık yarınlara taşıyacağız. Atatürk'ü unutturmayanlara çalışanlara karşı müzadelemiz devam edecektir” dedi.