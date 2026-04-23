ADD Alaşehir’den çocuklara 23 Nisan hediyesi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alaşehir Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sevgi Yolu’nda kurduğu stantla çocuklara yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dernek tarafından açılan stantta, çocuklara Atatürk temalı tişörtler, kitaplar ve üzerinde Andımız basılı kitap ayraçları hediye edildi. Etkinlik, hem bayram coşkusunu artırdı hem de çocukların kültürel gelişimine katkı sağladı.

GALİPOĞLU: ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAM HAKKINI SAVUNMALIYIZ

ADD Alaşehir Şubesi Şube Başkanı Halil Galipoğlu, 23 Nisan’ın anlam ve önemine vurgu yaparak, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak anlamlı ve duygu yüklü bir günü hep birlikte yaşadık. Bugün, Kahramanmaraş’ta yaşanan menfur silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden evlatlarımızı saygı, rahmet ve derin bir üzüntüyle andık. Çocuklarımızın yaşam hakkını savunmanın ve onları aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadele etmenin sorumluluğunu bir kez daha yüreğimizde hissettik. Bu anlamlı günde, çocuklarımızın Cumhuriyet değerleriyle büyümesi adına Atatürk ve bayrak temalı tişörtler dağıttık. Ayrıca, milli birlik ve beraberliğimizin önemli bir simgesi olan Andımız metnini kitap ayracı olarak çocuklarımıza hediye ettik. Dayanışma ruhumuzu büyütmek adına, maddi imkânları kısıtlı olan 10 öğrencimize kırtasiye desteği sağlayarak onların eğitim yolculuklarına küçük de olsa bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşadık. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Cumhuriyet’in emanetçileri olan çocuklarımız için çalışmaya, üretmeye ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.