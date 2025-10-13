ADD Gençlik kampı Karşıyaka’da başlıyor

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gençlik Kolları ve İzmir şubeleri 17-19 Ekim tarihleri arasında Karşıyaka Yamanlar Gençlik Merkezi’nde “Atatürkçü Gençlik Eğitim Kampı” düzenleyecek.

“Atatürk’ün izinde, Cumhuriyetin ışığında Karşıyaka’da buluşuyoruz” sloganıyla yapılacak kampa ADD Gençlik Kolları Genel Başkanı Nihat Arda Mercan’ın da katılacak. Türkiye genelinden 50 ADD’li gencin katılacağı üç günlük “Temel Eğitim Kampı”nda eğitimler, söyleşiler, atölyeler ve serbest kürsü gibi etkinlikler yapılacak.