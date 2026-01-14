ADD, Zübeyde Hanım’ı andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde Karşıyaka’da hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım anıt mezarında anıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) düzenlediği anmaya dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan anmada ADD Karşıyaka Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Anıl Kartal, ADD Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Buse Nur Aydın, Arca Deniz Kara ve ADD Bornova Gençlik Kolları Başkanı Ege Asiltürk konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından anıt mezara karanfiller bırakıldı.