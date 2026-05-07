Ahmet Aras’tan Akbelen çağrısı: Danıştay kararı uygulansın

Danıştay 6. Dairesi, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda yaşam alanlarını ve zeytinlikleri kapsayan Cumhurbaşkanlığı acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu. Karar sonrası yazılı bir açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kararın uygulanması talebinde bulundu. “Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararı, Akbelen’de şirketlerin çıkarı uğruna dayatılan acele kamulaştırmanın hukuka aykırılığını açık biçimde ortaya koymuştur” diyen Aras, “Bu karar, yalnızca hukuki bir süreç sonucu değil; aynı zamanda Milas’ın köylerini, zeytinliklerini, ormanlarını ve yaşam alanlarını kararlılıkla savunan yurttaşlarımızın haklı mücadelesinin de tescilidir. Akbelen’de yıllardır verilen mücadele; toprağına, suyuna, havasına ve geleceğine sahip çıkan insanların vicdanlı direnişidir. Bu direniş karşısında hukukun üstünlüğünün bir kez daha teyit edilmiş olması son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

“ESRA IŞIK DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR”

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, doğayı ve yaşam alanlarını korumanın yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Zeytinliklerin, ormanların ve köy yaşamının yok sayıldığı hiçbir anlayışı kabul etmiyoruz. Danıştay’ın kararı doğrultusunda yapılması gerekenler açıktır: Akbelen’de yürütülen acele kamulaştırma uygulamasından derhal vazgeçilmelidir, yurttaşlara karşı açılan 649 el koyma davası geri çekilmeli ve reddedilmelidir, hukuksuz uygulamalar nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan Esra Işık derhal serbest bırakılmalıdır. Bizler Muğla’da yaşamı savunmaya, halkın iradesinin ve doğanın yanında durmaya devam edeceğiz. Akbelen’i şirketlerin kısa vadeli çıkarlarının değil, halkın ortak geleceğinin bir parçası olarak görmeyi sürdüreceğiz. Hukukun, adaletin ve kamu yararının yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.