Ahmet Aras’tan Kuşadası’na destek ziyareti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’ni ziyaret etti. İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette gerçekleştirilen görüşmede belediyecilik çalışmaları, yerel yönetimlerin karşılaştığı ortak sorunlar ve belediyeler arası iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yapılan görüşmede, kentlerin gelişimi için ortak çalışmaların artırılması gerektiği ifade edildi.

KUŞADASI BELEDİYESİ’NE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Manisa programının ardından Aydın'ın Kuşadası’na geçen Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kuşadası Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclis Üyesi olan Ömer Günel için belediye yönetimine ve çalışanlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

YEREL YÖNETİMLERDE DAYANIŞMA VURGUSU

Yerel yönetimler arasındaki dayanışma ve iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Ahmet Aras, “Belediyelerin ortak sorunlara karşı birlikte hareket etmek hem kentlerin gelişimi hem de vatandaşlara daha etkin hizmet sunulması açısından büyük önem taşıyor. Yerel yönetimler arasındaki diyalog ve dayanışmanın güçlenmesi bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacaktır” dedi. Seçilmiş belediye başkanlarının sabaha karşı gözaltına alınmasının adalet duygusunu zedelediğini söyleyen Başkan Aras, gerçeklerin ortaya çıkması için ve adalete yardımcı olmak için başkanların çağrıldıklarında geleceklerini belirtti.