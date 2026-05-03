İstenen bonservis ücreti belli oldu: Fenerbahçe'den 2 kulübün talip olduğu Ederson için karar

Fenerbahçe'yle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Ederson'un takımdaki geleceği merak konusu. Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarının ardından hedef tahtasına konan Brezilyalı eldivene 2 talip var.

RTI Esporte'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Ederson için çok net bir şart koştuğunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin Ederson'a talip olan kulüplerden, deneyimli eldivenin 2 yıl için 22 milyon Euro olan maliyetinin peşin ödenmesini istediği belirtildi.

AL NASSR VE AL HİLAL TALİP OLDU

Suudi Arabistan'dan Al-Nassr ve Al-Hilal'in Ederson'a talip olduğu aktarılırken, 2 ekip için de 22 milyon Euro'luk maliyetin problem olmadığı vurgulandı.

Suudi ekiplerinden biri 22 milyon Euro'luk talebe resmi olarak “Evet” dediği an Ederson, Fenerbahçe'yle büyük olasılıkla yolları ayıracak.

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Ederson'un yerini alacak olan kaleciyi belirlediği ve görüşmelere başladığı iddia edildi.