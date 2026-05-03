İstenen bonservis ücreti belli oldu: Fenerbahçe'den 2 kulübün talip olduğu Ederson için karar

3.05.2026 13:22:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçları sonrası eleştirilerin odağında olan Ederson'a, 2 kulübün talip olduğu iddia edildi. Sarı lacivertli ekip, talep ettiği 22 milyon Euro'nun karşılanması halinde Brezilyalı kaleci ile yollarını ayırabilir.

Fenerbahçe'yle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Ederson'un takımdaki geleceği merak konusu. Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarının ardından hedef tahtasına konan Brezilyalı eldivene 2 talip var.

RTI Esporte'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Ederson için çok net bir şart koştuğunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin Ederson'a talip olan kulüplerden, deneyimli eldivenin 2 yıl için 22 milyon Euro olan maliyetinin peşin ödenmesini istediği belirtildi.

AL NASSR VE AL HİLAL TALİP OLDU

Suudi Arabistan'dan Al-Nassr ve Al-Hilal'in Ederson'a talip olduğu aktarılırken, 2 ekip için de 22 milyon Euro'luk maliyetin problem olmadığı vurgulandı. 

Suudi ekiplerinden biri 22 milyon Euro'luk talebe resmi olarak “Evet” dediği an Ederson, Fenerbahçe'yle büyük olasılıkla yolları ayıracak. 

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Ederson'un yerini alacak olan kaleciyi belirlediği ve görüşmelere başladığı iddia edildi.

Sadettin Saran'dan Ederson kararı! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı kaleci Ederson'un geleceği hakkında sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran'ın kararını verdiği iddia edildi.
Serbest kalma bedeli ortaya çıktı: Fenerbahçe'de Ederson'a sürpriz talip Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ederson'a Al-Nassr'ın talip olduğu iddia edildi. Suudi ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'yle de görüşmelere başlayacağı öne sürülürken, Brezilyalı eldivenin 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin olduğu belirtildi.
Derbide kırmızı kart görmüştü: Fenerbahçeli Ederson'un cezası belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un cezasını duyurdu.