Ahmet Minguzzi’nin adı İzmir'de yaşayacak

Tugay, Mattia Ahmet Minguzzi’nin adının Bostanlı’daki kaykay parkında yaşatılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tugay, “Henüz 14 yaşında uğradığı saldırı sonucu yaşamdan koparılan sevgili yavrumuz Mattia Ahmet Minguzzi’nin adını Bostanlı'daki kaykay parkımızda yaşatmaya karar verdik. Ahmet kaykayı çok seviyordu, o gün o pazara kaykay malzemesi almaya gitmişti. Biz de yavrumuzun adı çok sevdiği kaykay sporuyla anılsın, Ahmet'in adı bu şekilde ölümsüzleşsin istedik. Başka Ahmet'ler yaşamdan koparılmasın, çocuklarımızın adı ölümle değil; mutlulukla, başarıyla, sevgiyle yan yana gelsin diye var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.