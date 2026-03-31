Akbelen’de toprağını savunan yurttaş gece gözaltına alındı

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nın çevresinde Cumhurbaşkanı onayıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) tarafından kamulaştırılacak alanların değerlerinin tespit edilmesi ve el koyulması için parsellerde yapılan keşfe tepki gösteren İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, gece evinden gözaltına alındı.

Akbelen Ormanı’nın çevresinde yer alan Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerindeki 679 parsellik tarım arazisi Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmasına karşı 96 yurttaşın açtığı dava sürerken keşif heyeti jandarma ile bölgeye gelerek incelemelere başladı. Durumu duyan köylüler Akbelen girişinde toplanırken keşif ekibine tepki, gösteren Işık'ın gece yarısı evinden alınarak önce sağlık kontrolü için Milas Devlet Hastanesi’ne, ardından ifade işlemleri için karakola götürüldüğü bildirildi. Nejla Işık, köylülerin haklı mücadelesinin baskılarla durdurulamayacağını ifade etti.

İZMİR BAROSU’NDAN TEPKİ

Esra Işık’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren İzmir Barosu “Gece Yarısı Gözaltılarıyla Hak Arama Hürriyeti Engellenemez” başlıklı açıklama yayımlayarak, “İkizköy’de süregelen acele kamulaştırma ve maden genişletme uygulamalarına karşı toprağını, suyunu ve yaşam alanlarını savunan Esra Işık’ın 31 Mart gecesi evinden gözaltına alınması kabul edilemez. Bu işlem yalnızca bir kişinin özgürlüğüne yönelik değil; anayasal haklarını kullanan tüm yurttaşlara yönelmiş açık bir gözdağı niteliğindedir. Anayasal haklar ihlal edilmektedir” denidli.

“GÖZALTI TEDBİRİ ÖLÇÜSÜZDÜR”

Anayasa’nın 56. maddesini hatırlatılan açıklamada, “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi korumak ise hem devletin hem yurttaşların görevidir. İkizköylüler bu anayasal sorumluluğu yerine getirmektedir. Hak arama özgürlüğünü kullanan yurttaşların kolluk eliyle baskı altına alınması, hukuk devleti ilkesine açıkça aykırıdır. Gözaltı tedbiri ölçüsüzdür. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre gözaltı, istisnai bir tedbirdir. İkametgahı belli, çağrıldığında ifade verebilecek bir kişinin gece yarısı evinden alınması, ölçülülük ilkesini ihlal etmektedir. Bu uygulama, hukuki bir tedbir olmaktan çıkmış; cezalandırma ve yıldırma aracına dönüşmüştür. Mülkiyet ve savunma hakkı baskı altında Acele kamulaştırma işlemlerine karşı açılan davalar sürerken, yurttaşların itirazlarının bu şekilde bastırılması; mülkiyet hakkını ve yargısal denetimi etkisizleştirme girişimidir” ifadeleri kullanıldı.

“BASKILAR DERHAL DURDURULMALIDIR”

“Hukuka aykırı işlemlere karşı çıkmak suç değil, temel bir haktır” denilen açıklamada, “Esra Işık derhal serbest bırakılmalıdır. İkizköy’de doğaya ve yaşam alanlarına yönelik müdahalelere son verilmelidir. Yaşam savunucularına yönelik gözaltı ve adli baskılar derhal durdurulmalıdır. İzmir Barosu olarak; yaşam hakkını, çevreyi ve hukuku savunanların yanında olduğumuzu, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Hukuk, ancak insanı ve doğayı koruduğu sürece meşrudur” ifadeleri kullanıldı.