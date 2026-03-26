Akbelen Ormanları'nda maden için 5 binden fazla zeytin ağacı sökülecek

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve kamuda “Süper izin yasası” olarak bilinen zeytinlik, ormanlar ve meraları madencilik faaliyetlerine açan 7554 sayılı yasaya karşı Anayasa Mahkemesine ve Danıştay 8. Dairesi’ne açılan davalar sürerken Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş (YK Enerji), kömür madeni sahalarını genişletebilmesi için Zeytincilik Kanunu’na aykırı olarak zeytin sökümüne Milas’ın İkizköy Mahallesi ve çevresinde zeytin ağacı sökümleri başlamış, direnen köylüler de gözaltına alınmıştı. Akbelen Ormanı’nın çevresinde yer alan Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerindeki 679 parsellik tarım arazisi Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmasına karşı da 96 yurttaş dava açmıştı.

MAPEG: 5 BİN 93 ZEYTİN AĞACI SÖKÜLECEK

Yaşanan süreçte ilk olarak 151 zeytin ağacının söküldüğü bilinirken Avukat İpek Sarıca’nın, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürülüğü’ne (MAPEG) yaptığı bilgi edinme başvurusuna yanıt verildi. MAPEG yanıtında şimdiye kadar kaç zeytin ağacının söküldüğünü belirtmese de “Maden Kanunu’nun Geçici 45. maddesi kapsamında, Muğla ili, Milas ilçesi sınırları dahilinde sırayla 151, bin 453 ve 3 bin 489 adet zeytin ağacının uzman heyet raporuna göre taşınması uygun bulunmuştur” cevabı verdi. MAPEG’in yanıtıyla ilk aşamada toplam 5 bin 93 zeytin ağacının söküleceği ortaya çıktı.

“HER YER MADEN OCAĞI HALİNE GELECEK”

Avukat Arif Ali Cangı, belirtilen 5 bin 90 zeytin ağacın daha önce kamulaştırılan ve şirketin satın aldığı arazilerdeki zeytin ağaçları olduğuna dikkat çekerek, “Anayasa Mahkemesi ve Danıştay daha fazla gecikirse, 679 parsele el konulacak, zeytinler köklenecek, insanlar yerlerinden edilecek, her yer maden ocağı haline gelecek” ifadelerini kullandı.