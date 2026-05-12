Akdeniz'in ekolojisine odaklanan

Türkiye Fransız Kültür Merkezi (Institut français de Turquie) ve Goethe-Institut İzmir ortaklığında yürütülen "Deniz Villaları: Ekolojik Geçişler" sanatçı rezidans programının 2026 dönemi başvuruları başladı. Yerel ve Akdeniz bölgesindeki ortakların desteğiyle hayata geçirilen uluslararası program, Akdeniz'in ekolojik meselelerine odaklanarak sanat ve çevre arasındaki ilişkileri araştıran disiplinlerarası sanatçıları desteklemeyi hedefliyor. Program aynı zamanda Türkiye ile Akdeniz coğrafyası arasında sanatsal hareketliliği artırmayı amaçlıyor.

Başvurusu kabul edilen sanatçılar, Eylül ve Ekim 2026 tarihlerini kapsayan dönemde toplam 5 hafta sürecek bir rezidans programına katılacak. Katılımcılar, denizde gerçekleştirilecek bir haftalık ortak araştırma deneyiminin ardından kıyıya yakın bir mekanda bir aylık üretim sürecine girecek.

Süreç boyunca yerel aktörler, uzmanlar ve kurumlarla iş birliği yapma imkanı bulacak olan sanatçılara, program sonunda çalışmalarını sergi, performans veya söyleşi gibi farklı formatlarda kamuoyuna sunma fırsatı da tanınacak.

TÜRKİYE, FRANSA VE YUNANİSTAN'DA EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLECEK

Rezidans çalışmaları Türkiye'de İzmir, Urla, Çanakkale ve Gümüşlük ile Akdeniz bölgesindeki partner kurumların yer aldığı Fransa ve Yunanistan'da gerçekleştirilecek. Seçilen katılımcılara, bin avro üretim ve bin avro yaşam (veya yemek imkanı) desteği ile 450 avroya kadar seyahat desteği sağlanacak. Program kapsamında ayrıca konaklama, çalışma alanı, mentorluk ve sanatsal ile lojistik destek de verilecek. Görsel sanatlar, ses, dans, performans, film, edebiyat, medya ve kamusal alan pratikleri gibi farklı disiplinlerde çalışan sanatçılara açık olan programa; Fransa, Almanya, Yunanistan veya Türkiye vatandaşı olan ya da bu ülkelerden birinde en az 3 yıldır ikamet eden adaylar başvuru yapabilecek. Adaylar, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar çevrim içi form üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.