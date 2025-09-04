Akdeniz’in geleceği İzmir’de şekilleniyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Dış Eylem Delegasyonu (DAECT) hibesinden yararlanan “Kültürle İşlenmiş Bölgeler / Cultivated Territory” projesi kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Bir Akdeniz İçin Kültür ve Ekolojik Dönüşüm İzmir Sempozyumu” Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde başladı. Organizasyon, AVİTEM (Sürdürülebilir Akdeniz Kent ve Bölgeleri Ajansı) liderliğinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Nice Côte d'Azur Metropolü, Vitrolles Belediyesi ve Korsika Kolektifi iş birliğiyle hayata geçirildi. Açılış töreninde; İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Juliette Bompoint, Nice Belediye Başkan Yardımcısı ve AVİTEM Başkanı Agnès Rampal, Vitrolles Belediye Başkanı Loïc Gachon, AVITEM Genel Müdürü Büyükelçi François-Xavier Leger ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay konuştu.

“DÖNÜŞÜM ÇABAMIZIN MERKEZİNE KÜLTÜRÜ KOYUYORUZ”

Açılış töreninde yaptığı konuşmada Kültürle İşlenmiş Bölgeler Projesi’ne ilişkin bilgiler veren Okyay, projeyle Akdeniz şehirlerinin kültür aracılığıyla ilişkilerini sorgularken doğal mirasa sahip çıkılmasına gayret edildiğini belirtti. Prof. Okyay, “Çoklu krizler çağındayız. Başta iklim krizi olmak üzere, çatışmalar, teknolojinin ve özellikle yapay zekânın getirdiği belirsizlikler ve eşitsizlikler. Her geçen gün güvensizlik artıyor. Oysa hem günümüz insanları hem de gelecek nesiller için daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek istiyoruz. Yakın zamanda hepimizi etkileyen pandemi, bize dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu proje ile bizler dayanışıyoruz; yerel eylemlerle küresel eğilimleri birleştiren, insanlara ve gezegene özen gösteren ve herkes için eşit haklar ve fırsatları garanti eden bir dönüşüm için çalışıyoruz. Bu dönüşüm çabamızın merkezine de ortak ve farklı yönleri ile kültürümüzü koyuyoruz. Çünkü, kültürü, sorunlarımızın çözümünde her zaman en etkili bileşenlerden biri olarak görüyoruz. Çünkü, kültür, korumamız gereken ortak bir ürünümüz ve varoluşumuzun izidir. Kültür, ortak noktaları keşfetmemizi sağlarken, farklı hikâyelerden de beslenir. Bizlerin o hikâyelerden ilham almamızı, başkalarından öğrenmemizi sağlar; iyilik, hoşluk, güzellik ve şefkati getirir. Tam da bu nedenle kültürel çeşitlilik her zaman insan hakları ve temel özgürlüklerle el eledir. Hiç kimseyi geride bırakmamanın garantisidir” dedi.

“İMZALANACAK MANİFESTO REHBERLİK EDECEK”

Akdeniz kültürünü merkeze koyan projenin kültürel yaşama katılımı, yaratıcılığı, çeşitliliği, mirası, bilgiyi ve kültürel hakları hem bugünün hem de geleceğin temel öncelikleri olarak benimsediğini aktaran Prof. Okyay şunları söyledi:

“İnanıyorum ki, Kültürle İşlenmiş Bölgeler Projesi paydaşları ile birlikte imzalayacağımız manifesto bize daha iyi bir dünya yaratma yolculuğumuzda rehberlik edecektir. Projeyi hayata geçiren AVITEM ekibine ve Fransız paydaşlarımıza, yol boyunca bizleri hep destekleyen, güçlendiren hocalarımıza, İzmir ayağını yürüten Akdeniz Akademisi'ne, her zamanki kolaylaştırıcılığı için İzmir Fransız Kültür Merkez Müdürümüz sevgili Juliette’e ve tüm proje paydaşlarımıza İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizim için çok önemli olan ve bu sürece de katkı verecek bir haberi de sizlerle paylaşmak isterim. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür Yönetişim Komitesi’nde yer alıyoruz. Bu görevimizle üstlendiğimiz bir misyon da 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 2030 yılına kadar ulaşılması hedeflenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına 18. Amaç olarak Kültür Hedefinin eklenmesidir. İki hafta sonra Barcelona’da bu misyonun savunuculuğunu Mondiacult 2025’te gerçekleştireceğiz. “

PROGRAM DEVAM EDİYOR

İzmir’le birlikte Fransa’nın Nice, Vitrolles ve Korsika şehirlerinde düzenlenen forumlarla şekillenen projenin son ayağı olarak İzmir’de düzenlenen sempozyum; kültür, kentsel tasarım, ekoloji ve toplumsal katılım başlıklarını buluşturan zengin bir programa sahip. İki gün sürecek etkinlik kapsamındaki oturumlarda, yerli ve yabancı uzmanlar ve akademisyenler, şu konuları ele alacak: İzmir’den Akdeniz’e Bakış: İzmir’in Akdeniz içindeki tarihsel ve kültürel rolü masaya yatırılacak. Denizle İlişki, Tasarım ve Kültür: Kıyı tasarımları, bienaller ve ekosistem çalışmaları konuşulacak. Kültürün Mekânsal Boyutu: Çok kültürlü miras ve topluluklarının mekânsal ilişkileri ele alınacak. Geçişlilik Alanları ve Tasarım Olanakları: İzmir’in ekolojik koridor projeleri, kent parklarının geleceği ve tasarım etkinlikleri değerlendirilecek. Kırsal ve Kentsel Dönüşümler: Kent planlaması, ekolojik hafıza, kültür rotaları ve tarım odaklı yeni yaklaşımlar paylaşılacak.

MANİFESTO İMZA TÖRENİ

Sempozyumun finalinde, 5 Eylül Cuma günü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da katılımıyla “Akdeniz Kültür ve Ekoloji Kentleri Manifestosu” imza töreni yapılacak. Manifesto, Akdeniz kentlerinin kültür aracılığıyla ekolojik dönüşüme ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama iradesini simgeleyecek.

Kültürle İşlenmiş Bölgeler projesi, İzmir’in Akdeniz’de kültürel diplomasi alanında görünürlüğünü güçlendirirken; doğa, turizm, tarım ve çevre alanlarında sürdürülebilir prototiplerin hayata geçirilmesine katkı sunmayı hedefliyor. İzmir’in Akdeniz kimliğini uluslararası boyutta tartışan tarihi buluşma kapsamındaki tüm oturumlar ise halka açık olarak düzenleniyor.