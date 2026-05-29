Alaattin Yüksel: İzmir vergide üçüncü, yatırımda gerilerde

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, gazetemizin İzmir bürosunu ziyaret ederek Ege bölge temsilcimiz Mehmet Şakir Örs ve çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldi. Alattin Yüksel, İzmir’in sanayi, ticaret ve ihracat kapasitesi açısından Türkiye’nin en güçlü kentlerinden biri olduğunu belirterek kentin ihracatının ithalatı karşılama oranında Türkiye ortalamasının çok üzerinde yer aldığını söyledi. Yüksel ayrıca, yüksek enflasyon, yüksek faiz, finansmana erişim sorunu ve küresel rekabet baskısının ise üretim gücünü zayıflattığını ifade etti. İzmir’in ekonomik göstergeler açısından Türkiye’nin lokomotif kentlerinden biri olduğunu söyleyen Yüksel, “Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70’lerde seyrederken İzmir’de bu oran her zaman yüzde 100’ün üzerinde olmuştur. İzmir’in ihracatı 23 milyar 617 milyon dolar, ithalatı ise 11 milyar 800 milyon dolar seviyesinde. Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 161 oldu. Şubat ayında yüzde 143, ocak ayında ise yüzde 164’tü. Türkiye ortalaması ise yüzde 70’lerde” dedi.

İZMİR’İN YATIRIM PAYI YÜZDE 2.5’lara düştü

İzmir’in ödediği vergiler açısından da Türkiye ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirten Yüksel, “Türkiye’de ödenen vergilerin yaklaşık yüzde 11’i İzmir’den geliyor. İzmir bu alanda hep üçüncü sırada yer alıyor. Ancak kamu yatırımlarından aldığı pay geçmişte yüzde 6 seviyelerindeyken yüzde 2.5’lara kadar düştü. Şu an yüzde 3’ler seviyesinde seyrediyor” dedi.

Yeşil Mutabakat sürecine de değinen Yüksel, “Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemesi uygulayacak. İhraç edilen ürünlerde karbon emisyonuna göre yüzde 15-17’ye kadar vergi uygulanabilecek. Buna hazırlanamazsak Avrupa’ya ihracat yapamaz hale gelebiliriz” dedi. Yeşil dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu kaydeden Yüksel, sanayi ve üretim sektörlerinin bu sürece hızla adapte olması gerektiğini söyledi.

‘TARIMDA ÜRETİM ÇÖKÜYOR’

Gıda enflasyonunun temel nedenlerinden birinin tarım politikaları olduğunu ifade eden Yüksel, “Çiftçi desteklenmediği için üretim yapmak isteyen insan sayısı azalıyor. Birçok üretici zarar ettiği için üretimden çekiliyor. Tarımın çok ciddi şekilde desteklenmesi gerekiyor” dedi. Kadınların işgücüne katılım oranının da düşük seviyede kaldığını söyleyen Yüksel, “Türkiye genç nüfusuyla övünüyor ancak milyonlarca genç ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Türkiye kalkınacaksa gençlerin ve kadınların emeğinden mutlaka yararlanmalı” diye konuştu.

YEŞİL MESLEKLER AKADEMİSİ BAŞLIYOR

İZSİAD ile üye firması Uslu Elektrik arasında imzalanan protokol kapsamında yaşama geçecek olan Yeşil Meslekler Akademisi projesi başlıyor. Türkiye genelinde 18 ila 25 yaş arasındaki 100 genç sürdürülebilir enerji teknolojileri, döngüsel ekonomi ve yeşil üretim gibi gelişen trendlerin merkezindeki mesleklere hazırlanacak.