Alaçatı Ot Festivali “En İyi Belediye Etkinliği” ödülüne layık görüldü

18.01.2026 15:44:00
İZMİR / Cumhuriyet
Çeşme Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Alaçatı Ot Festivali, ACE of M.I.C.E. Awards kapsamında“En İyi Belediye Etkinliği” kategorisinde ödül kazandı.

Çeşme Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Alaçatı Ot Festivali, uluslararası etkinlik ve organizasyon sektörünün OSCAR’ı olarak kabul edilen ACE of M.I.C.E. Awards töreninin “En İyi Belediye Etkinliği” kategorisinde ödül kazandı.

Yalnızca etkinlik günleriyle sınırlı kalmayan; yerel üreticiler, kadın emeği, gastronomi ve doğa temaları etrafında yıl geneline yayılan bir üretim, paylaşım ve deneyim ekosistemi olmasıyla öne çıkan festivale verilen ödülü Çeşme Belediyesi adına İletişim Koordinatörü Nihal Polat teslim aldı.

