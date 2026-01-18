Alaçatı Ot Festivali “En İyi Belediye Etkinliği” ödülüne layık görüldü

Çeşme Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Alaçatı Ot Festivali, uluslararası etkinlik ve organizasyon sektörünün OSCAR’ı olarak kabul edilen ACE of M.I.C.E. Awards töreninin “En İyi Belediye Etkinliği” kategorisinde ödül kazandı.

Yalnızca etkinlik günleriyle sınırlı kalmayan; yerel üreticiler, kadın emeği, gastronomi ve doğa temaları etrafında yıl geneline yayılan bir üretim, paylaşım ve deneyim ekosistemi olmasıyla öne çıkan festivale verilen ödülü Çeşme Belediyesi adına İletişim Koordinatörü Nihal Polat teslim aldı.