Alaçatı Ot Festivali’nde uluslararası şefler Alaçatı otlarıyla yarışıyor

Alaçatı Ot Festivali, 15’inci yılında ilk kez “uluslararası” unvanı ve “Köklerden Dünyaya” temasıyla 20-26 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlarken, festival kapsamında kurulan “Şefler Meydanı”nda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen şefler Alaçatı’ya özgü otlarla hazırladıkları yemeklerle yarışıyor.

ANKA Haber Ajansı'ndan Fatih Özkılınç ve Kerim Uğur’a konuşan Dünya Şefler Birliği Türkiye Başkanı Emrah Köksal Sezgin, 13 ülkeden 50 yarışmacı ve jüri üyesinin "Şefler Meydanı"nda bulunduğunu belirterek, "Bugün üniversitelerimiz yarışıyor, yabancı şeflerimiz yarışıyor. Dünya Şefler Birliği ikinci başkanı, bugünkü yarışmalarımızda jüri başkanımız. Yarışmamızın en önemli özelliği; her yarışmacı yurt içinden olsun, yurt dışından olsun, tabaklarında bir Alaçatı otunu kullanmak zorunda. Bunun sebebi; Alaçatı Ot Festivali’nin çıkış noktası aslında bir kültür yaşatma savaşı. Buradaki halkın otlarla ilgili o kültürünü yaşatmaya devam etmek için başlamış bir festival. Biz de aynı otları bu sefer yurt dışındaki şeflerimizin de mutfağına taşımış oluyoruz. Çok güzel reçeteler çıkıyor. Çok yeni tarifler var. Artık Alaçatı’nın otları hem yurt içinde hem yurt dışında yaşıyor ve tanınıyor olacak" dedi.

BİRİNCİ YURT DIŞINA GİDİYOR

Şeflerin bilmediği, görmediği otlarla tanıştığını da dile getiren Sezgin, "Yarışmanın birincisini yurt dışına tekrar bir yarışmaya götürüyoruz. Bütün masraflarını karşılıyoruz. Ödül olarak da çok ciddi bir ödülümüz var. O yüzden gördüğünüz gibi dolu dolu geçiyor. İnanılmaz bir mutfakta heyecan var" diye konuştu. 13 ülkeden gelen yarışmacı ve jüri üyelerinin Alaçatı’yı çok beğendiklerini de kaydeden Sezgin, "Bu kadar otun aynı anda, aynı yerde olması ve ulaşılabilir olması onların en büyük şaşırdığı noktalardan biri. Çünkü biz mutfaklarımızda özellikle endemik, az bulunan ve sürekli erişilemeyen malzemelere biraz hasretizdir. Bulsak da bir, iki tanesini bulursunuz. Ama burası o kadar verimli ve halk da etkinliğe o kadar güzel hazırlanmış ki gezdiğiniz zaman birçok çeşit otu aynı anda, aynı tezgahta görebiliyorsunuz. Alıp anında yemeklerinizde kullanabiliyorsunuz" dedi.

“ŞEFLERİMİZ ÇOK FARKLI OTLARLA DENEYİM KAZANIYOR”

Şeflerin farklı ot pişirme tekniklerini gördüğünü belirten Sezgin, "Jürilerimiz farklı ot pişirme tekniklerini görüyor. Türk öğrencilerimiz o kadar güzel hazırlanmışlar ki; haşlamasını yapan var, kavurmasını yapan var, sosunu yapan var, garnitür olarak işleyen var. Bu nedenle çok farklı tekniklerle işlenen, çok farklı otlarla deneyim kazanıyorlar şeflerimiz. Yarışmacılar için de farklı bir deneyim; çünkü belki hiç görmedikleri otlarla ilgili burada reçete yapmak zorundalar ki ödül alabilsinler" ifadelerini kullandı. Sezgin, Alaçatı otlarının dünyanın farklı ülkelerindeki restoran menülerine girmesini hedeflediklerini vurgulayan, "Bütün temennimiz bu, çıkış noktamız da bu. Hatta derler ya, mottomuz da bu: Yabancı şefler tarafından uygulanmaya başlanması. Biz o zaman Türk mutfağını konuşacağız. Bugün, zorlada olsa Alaçatı otlarını onlara kullandırıyoruz. Beğeneceklerine, menülerine dahil edeceklerine ve bunun kalıcı olacağına inanıyorum" dedi.