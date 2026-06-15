Alaşehir Belediyesi ilk 5,5 ayda 84,4 milyon lira bütçe fazlası verdi

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama yaparak belediyenin borcu olmadığını tersine bütçe fazlası verdiğini duyurdu. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir hizmet anlayışı ilkeleri doğrultusunda belediyenin mali tablosunu belediye binasına pankartla asan Öküzcüoğlu, belediyenin 2026 yılı bütçesinin 1 milyar 621 milyon 277 bin lira olarak belirlendiğini hatırlattı. Başkan Öküzcüoğlu, yılın ilk beş buçuk aylık döneminde 531 milyon 606 bin lira gelir, 447 milyon 171 bin lira ise gider gerçekleştiğini aktardı. Ahmet Öküzcüoğlu, “Böylece belediyemiz bugün itibarıyla 84 milyon 435 bin TL bütçe fazlası vermiştir” dedi.

GELİR 927 MİLYON LİRA

Öküzcüoğlu, 2025 mali yılını da yaklaşık 300 milyon lira bütçe fazlası ile kapattıklarına dikkati çekerek, devraldıkları tablo ile bugünü şu sözlerle kıyasladı: "2019 yılında 58 milyon lira gelir elde eden ve 140 milyon liranın üzerinde borç yükü bulunan bir belediyeyi devralmıştık. Bugün ise 927 milyon lira yıllık gelir üreten, bütçe fazlası veren, yatırım yapan, çalışanlarının ve yüklenicilerinin ödemelerini düzenli gerçekleştiren, mali açıdan güçlü bir belediye haline gelmiş bulunuyoruz. Bu başarı, hemşehrilerimizin desteğiyle uyguladığımız mali disiplin ve kaynaklarımızı doğru yönetme anlayışının sonucudur."

"GÜNCEL HİÇBİR KAMU BORCUMUZ BULUNMAMAKTADIR"

Belediyenin banka hesaplarında 47 milyon 500 bin lira nakit mevcudu bulunduğunu belirten Öküzcüoğlu, “Belediyemizin; banka kredi borcu bulunmamaktadır. Güncel vergi borcu bulunmamaktadır. Güncel SGK borcu bulunmamaktadır. Emekli Sandığına güncel borcu bulunmamaktadır. Diğer kamu kurumlarına güncel borcu bulunmamaktadır. Geçmiş dönemlerden kalan SGK ve vergi borçları yapılandırılmış olup aylık 5 milyon 500 bin TL düzenli ödeme yapılmaktadır. Belediyemiz geçmişten devralınan yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmektedir. Göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar belediyemiz tarafından emekli olan ve iş akdi sona eren personellere toplam 84 milyon TL kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu önemli yükümlülük yerine getirilmiş olmasına rağmen belediyemizin mali dengesi korunmuş, hizmet üretimi kesintisiz şekilde sürdürülmüştür” ifadelerini kullandı.

ENERJİ MALİYETLERİNE KARŞI 1,4 MİLYON DOLARLIK GES YATIRIMI

Yaklaşık 600 çalışanı bulunan belediyenin personel, yakıt, araç bakım ve yapılandırılmış borç taksitleri dahil aylık 61 milyon 100 bin lira düzenli gideri bulunduğunu belirten Öküzcüoğlu, esnafa 7,6 milyon lira, yıl sonuna kadar devam edecek ihale ödemelerinin ise 33,5 milyon lira seviyesinde olduğunu ifade etti. Öküzcüoğlu, yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, kalıcı tasarruf sağlamak amacıyla 1 milyon 419 bin dolar tutarında Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı gerçekleştirdiklerini bildirdi. İlçenin yol, kaldırım, park, temizlik ve altyapı gibi alanlardaki ihtiyaçlarının farkında olduklarını vurgulayan Öküzcüoğlu, "Bugün ortaya koyduğumuz güçlü mali tablo, bu ihtiyaçların karşılanması ve hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi için gerekli mali güce sahip olduğumuzu göstermektedir. Hemşehrilerimizin emanet ettiği her kuruşun hesabını vermeye, şeffaf ve dürüst belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.