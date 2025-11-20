Alaşehir'de 30 dönümlük doğal yaşam alanı açıldı

Alaşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi amacıyla hazırlanan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı hizmete açıldı. Evrenli Mahallesi mevkiinde 30 dönümlük alanda kurulan tesis, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında hayata geçirildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, hayvanseverlerle birlikte yaşam alanını ziyaret ederek burada bulunan sokak hayvanlarını sevdi, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Öküzcüoğlu, “Belediyemiz tarafından hizmete açılan yaşam alanı çok güzel olmuş. Hayvanlarımız hem güvende hem de sağlıklı bir ortamda kontrol altında yaşamlarını sürdürebilecek. Çok mutluyuz” dedi.

Tesisin bugün itibarıyla 450 sokak hayvanına hizmet verdiğini belirten Öküzcüoğlu, “Hayvanlarımız veterinerlerimiz tarafından sürekli kontrol ediliyor. Beslenmeleri ve bakımları düzenli olarak yapılıyor. Vatandaşlarımız isterlerse mama ve gıda desteğinde bulunabilir. Hayvansever dostlarımız hayvan sahiplenebilir veya hafta sonları burada piknik yapıp can dostlarımızla doğa yürüyüşü gerçekleştirebilir” diye konuştu.

Doğal Yaşam Alanı’nın birinci etabının 7 dönüm büyüklüğünde olduğunu belirten Öküzcüoğlu, “Bu bölümde 22 padok bulunuyor. Otomatik suluklar, yemlikler, sundurmalar ve paletli zeminler tamamlandı. Hayvanseverlere sürekli açık olacak. Gönüllülerimizle birlikte burada 5 personelimiz görev yapacak. İkinci etap ise 30 dönümlük alana yayılacak. Hem hayvanlarımız doğal yaşamı tadacak hem de hayvanseverlerimiz burada piknik yaparak hayvanlarla birlikte yürüyüş yapabilecek” ifadelerini kullandı.