Alaşehir’de çocukların kar sevinci

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Belediyesi tarafından kırsal Dağhacıyusuf Mahallesi mevkiinden getirilen 5 kamyon kar, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na dökülerek alan adeta kayak merkezine dönüştürüldü. Kar kamyonlarının meydana girmesiyle birlikte çocuklar, aileleri ve vatandaşlar meydana akın etti.

Meydanda kar topu oynayan, kayan ve kardan adam yapan çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlik öncesinde kardan adam yapmak isteyen çocuklar için havuç ve kömür hazırlandı. Uzun yıllardır ilçe merkezine kar yağmayan Alaşehir’de, özellikle yarıyıl tatiline giren ve şehir dışına çıkma imkânı olmayan çocuklar ve aileleri kar keyfi yaşadı.

Kar kamyonlarının gelmesini meydanda bekleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun etrafını saran çocuklar, başkana sarılarak teşekkür etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Veliler ise, “Kar yağmazsa karı ayağımıza getirenlere teşekkür ediyoruz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Bazı veliler daha fazla kar getirilmesini istedi. Etkinlikle ilgili konuşan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Alaşehir merkez ve ova mahallelerimize iklim şartları nedeniyle genellikle kar yağmıyor. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın bu özlemini gidermek için dağlarda yağan karı meydanımıza getirdik. Daha önce de benzer bir etkinlik yapmıştık ve yoğun ilgi görmüştük. Bu yıl da beş kamyon kar getirerek çocuklarımızın kartopu oynamasını, kardan adam yapmasını sağladık. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizim için çok kıymetli. Onlar gülsün, biz mutlu olalım. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.