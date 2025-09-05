Alaşehir’de Ferdi Zeyrek Çocuk Atölyesi açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğiyle yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek adına yapılan “Ferdi Zeyrek Çocuk Atölyesi”, Şehit Ramazan Bayram Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ÖKÜZCÜOĞLU: KÜÇÜK KÜÇÜK HİKAYELER YAZACAĞIZ

Açılışta konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Yaşanılabilir şehir kriterleri deyince akla birçok kriter geliyor. Kaldırımlarından, yürünebilir, havası solunabilir, suları içilebilir, eğitim sorunu çözmüş, sağlık sorununu çözmüş, yöresel ürünlerini ön plana çıkarmış, turizm değerlerini ön plana çıkarmış gibi birçok kriter var. Her yaptığımız işte makyajdan çok şehrin kanayan yaralarına parmak basmayı hedefledik. Bizim ala şehrimizi ismine yakışır bir Alaşehir haline getirmek için yola çıktık. Hiçbir zaman şunu iddia etmedik: Şapkadan tavşan çıkartmayacağız. Ama şunu iddia ettik: 'Küçük küçük hikayeler yazacağız, sonunda okumaya doyamayacağınız bir roman haline gelecek. Alaşehirimiz ismine yakışır bir şehir haline gelecek' demiştik. Rahmetli Ferdi Başkanımın ismi Ferdi'ydi ama bizim ailemizin bir ferdiydi. Kardeşim gibiydi ama bize hep babalık yaptı. Onunla bir fikri paylaştım. Kadınları ön plana çıkarmamız gerekiyor" dedi.

“FERDİ BAŞKAN BİR EKOLDÜR”

Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği önem üzerinden sözlerini sürdüren Öküzcüoğlu, "Biz iki mavi gözün ışığından ilerleyerek Ferdi Başkanımla beraber 'kadınlar işe, çocuklar kreşe' dedik ve bir proje başlattık. Daha önce bir kreşimizi açtık. Kreşimiz olmayan yerlere de gezici kreşimizi açarak birer haftalık süreler halinde köylere yolladık. Ama dedik ki pazara gelen kadınlarımız var. Barbunya, fasulye satmaya gelen kadınlarımızın çocukları var. Ayrıca alışveriş için gelip elinde pazar poşetleriyle çocuğuna sahip çıkmaya çalışan kadınlarımız var. Pazar yerimizi hemen dibinde bulunan bu yere kreş açalım. Çocuklarımız burada eğlenirken anneleri, ürünlerini satsınlar ve kadınlarımız pazarda rahatça dolaşsınlar istemiştik. O da hemen 'yapalım' dedi. Çünkü çocukları çok seviyordu, çocuklara aşıktı. Bu kentin bütün çocuklarını, kendi çocukları gibi görüyordu. 'Hemen yapalım dediğinde' yola çıktı. Bu binanın birçok aşamasında destek oldu. Onun emanetine sahip çıkan ve büyükşehrimizi, partimizi, türbülansa sokmayan tüm gayretlerini ortaya koyan Besim Başkan da kalan noktayı koyarak bu tesisi el birliğiyle faaliyete geçirmenin haklı gururunu hep beraber yaşıyoruz. Ferdi Başkanın adı yaşayacaktır. Ferdi Başkan bir ekoldür. Çocukları seven, şehrini seven, çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle bir ekoldür. Onun ekolüne sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

NURCAN ZEYREK: FERDİ, ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORDU

Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ise “Hepinizin bildiği üzere Ferdi çocukları çok seviyordu. Onların gözlerindeki ışıltıyı görmek, onun en büyük mutluluğuydu. Bugün buraya gelirken hem çok duygulandım, hem çok gurur duydum ve onur duydum. Bunun için bize bu vefayı gösteren, bu ince düşüncesinden dolayı Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burası sadece dört duvardan oluşan bir yapı değil. Çocuklarımızın koridorlarında kahkaha attığı, kendi yeteneklerini keşfettiği, bilim adında bir şeyler öğrendikleri çok güzel bir yapı olmuş, hayata da geçiyor. Ben eşim adına, kendim adıma emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DUTLULU: ATATÜRKÇÜ BİREYLER OLARAK YETİŞTİRMEK İÇİN BU KREŞLER ÇOK ÖNEMLİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da 2019 yerel seçimleriyle birlikte Türkiye'de belediyecilik anlamında bir değişim yaşandığını belirterek "Türkiye'de 2019 yılında belediyecilik alanında değişim oldu. Büyükşehirler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Birçok ilçe Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Artık sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı gelmişti. 2019 yılında İstanbul'da başlayan, Ankara'da başlayan ateş, ardından adım adım 2024 yılında Türkiye'nin yüzde 60'nı kapsadı. Bu sosyal demokrat belediyecilik ne getirdi? İşte bir tanesi bu çocuk kreşleri. Kadınlarımızın önünü açmak için, iş imkanlarında kadınlarımıza fırsat eşitliği sağlamak için, kadınlarımızın sosyal hayatta daha özgürleştirmek için ve çocuklarımızı cumhuriyetçi, Atatürkçü bireyler olarak yetiştirmek için bu kreşler çok önemli" dedi.

"İSMİNİN FERDİ ZEYREK OLMASI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Dutlulu, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"İstanbul'da 2019'dan itibaren onlarca kreş açıldı. Birçok ilçe belediyeleri kısıtlı imkanlarla açtı. Biz Akhisar'da 2019-2024 yılları arasınsa üç kreş açtık, 300-400 çocuk eğitim alıyor. Normal kreş fiyatları bir ilçede 10-20 bin liraları bulmuşken 3-4 bin liraya çocuklar eğitim alıyor. Bir sosyal proje olmasının yanında insanlara ekonomik olarak da destek oluyor. Ama bu kreşin bizim için yeri bambaşka. Çünkü 2024 yılında sadece Manisa'nın dört ilçesi değil Manisa'nın tamamı başta büyükşehir, başta Ferdi Başkanımızla, sosyal demokrat belediyecilik, halkçı belediyecilik, sosyal belediyecilikle tanıştı ve işte o zaman tüm Manisa'nın havası çok değişti. Bu mekanın da isminin Ferdi Zeyrek olması bizim için çok kıymetli. Çünkü Ferdi Zeyrek'in misyonuna, vizyonuna, insanlara bakış açısına, halka dokunuşuna çok yakışan bir mekan. Biz 17 ilçemizde başta Manisa merkez olmak üzere üzere onun adını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Sadece Manisa değil tüm Türkiye'deki bir belediye başkanları Ferdi Başkanımızın adını yaşatmak için canla başla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben belediye başkanlarımızdan bir şey rica etim; onun adına yakışan, onun adına geleceğe taşıyacak, onun vizyonuna yakışacak projelerle yaşatalım. Mümkünse bizim yaptığımız projelerde yaşatalım. Gidip de başka bir işi alıp da ismini değiştirip Ferdi Zeyrek yapmayalım. Bu da tarif ettiğim gibi, tam onun istediği ve hayal ettiği gibi bir proje. Onun adı umuyorum Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı müddetçe bu tür mekanlarda, bu güzel kreşde yaşayacak onun adını taşıyan kreşlerde eğitim gören çocuklarda bu ülkede Atatürkçü, cumhuriyetçi, ülkesine sahip çıkan, vatansever çocuklarına yetişmenin ilk adımını burada alacaklar."