Alaşehir’de Kiraz Festivali heyecanı

Manisa’nın Alaşehir ilçesini Kiraz Festivali heyecanı sardı. Bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan ve 1 Haziran’a kadar sürecek olan festival cuma günü yapılacak kortej ile başlayacak.

Bando ve halk oyunları gösterileri ile sürecek olan festivalin ilk gününde Berkan Çiftçi en sevilen şarkılarını Alaşehirliler için seslendirecek. Yarın ise ‘Kiraz Üreticisi Bilgilendirme Konferansı” ile devam edecek olan festivalde “Kiraz yeme yarışması” renkli görüntülere sahne olacak. Saat 21.30’da da Hasan Yılmaz sahneye çıkacak. Festivalin son günü ise “En güzel kiraz yarışması” heyecanı yaşanacak. Kapanış ise Songül Karlı konseriyle olacak.