Alaşehir’de Kiraz Festivali heyecanı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Uluderbent Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında "En Çok Kiraz Yeme Yarışması" ve "En Güzel Kiraz" yarışması büyük ilgi görürken yurttaşlar unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

Alaşehir Belediyesi tarafından Uluderbent Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen, "En Çok Kiraz Yeme Yarışması"nda 3’ü kadın 21 yarışmacı arasında Ömer Evren 5 dakikada 1 kilo 486 gram kiraz yiyerek birinci olurken, Dursun Gökçen 1 kilo 484 gramla ikinci, İsa Karaaslan ise 1 kilo 442 gramla üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödül olarak birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın verildi.

EN GÜZEL KİRAZA GÜBRE DESTEĞİ

"En Güzel Kiraz" yarışmasında da üreticiler, bahçelerinde yetiştirdikleri en kaliteli kirazları jüri karşısına çıkardı. Ziraat mühendisleri Mehmet Burak Şen, Hasan Ayhan ve Ramazan Aslan’dan oluşan jüri heyeti; kirazları renk, şekil, sertlik, tat, sap uzunluğu ve tane iriliği kriterlerine göre puanlandırdı. Yarışma sonunda Barış Demir birinciliği elde ederken, Adem Gökçen ikinci, Taner Derici üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren üreticilere sırasıyla tam, yarım ve çeyrek altın hediye edildi. Yarışmaya katılan tüm üreticilere ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hümik asit ve sıvı gübre desteği sağlandı.

Festivalde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Uluderbent’in tarımsal üretim açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Burası kestanesinden cevizine, kirazından üzümüne kadar birçok ürünün yetiştirildiği bereketli bir coğrafya. Üreticilerimiz hem Uluderbent hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Biz de yerel ürünlerimizi ön plana çıkarmak için festivaller düzenliyor, fuarlarda tanıtım çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen yarışma, üreticilerin yoğun ilgisi ve vatandaşların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.