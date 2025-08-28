Alaşehir’de su sevinci

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Kozluca Mahallesi sakinleri iklim değişikliğine bağlı olarak kullandıkları suların kesilmesi sonucu sebze ve meyveleri sulayamaz hale gelmeleri üzerine harekete geçen belediye bölgeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan dağdan su getirdi.

Ekipler 132 metre derinliğinde, saatte yaklaşık 40 ton su verebilen artezyen kuyusu açarak mahalle sakinlerini susuzluktan kurtarırken kaynakla yaklaşık 2 bin dekar alan sulanabilecek. Mahalle merkezine yapılan depo ile de su tüm hanelere verilebilecek.

Köyü ziyaret eden başkan Ahmet Öküzcüoğlu, “Kozluca Mahallemiz Alaşehir’in sebze, meyvesini üreten bir mahallemiz. Birçok çiftçimiz susuzluktan dolayı, sebzeden meyveye dönmüştü. Bundan sonra domates, fasulye, börülce, biber gibi birçok sebzemizi Kozluca Mahallesi’nden yiyebileceğiz. Bu güne kadar kullanılan kaynak sularının kesilmesiyle susuz kalan çiftçilerimiz, bundan sonra saatte 40 ton su veren bu suyumuzdan yararlanabilecekler” dedi.