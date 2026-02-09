Alaşehir'de taşkın hasarları gideriliyor

Alaşehir genelinde dün yaşanan doğal afet sonrası Devlet Su İşleri (DSİ), Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ve Alaşehir Belediyesi ekipleri onarım çalışmalarına başladı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, özellikle yol çökmesinin yaşandığı Göbekli Mahallesi ve çevresindeki afet bölgelerinde incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Öküzcüoğlu, sel sularının altyapıya ciddi zarar verdiğini belirterek, "Şiddetli yağışlar sonrası Göbekli Deresi bölgesindeki yollarımızda çökmeler oluştu. Ayrıca 38 mahallemizde içme suyu boruları sele kapılarak zarar gördü. MASKİ ekiplerimiz arızalara müdahale ederken, suyu kesilen bölgelere tankerlerle su takviyesi yapıyoruz" dedi.

Ekiplerin birçok noktada eş zamanlı çalıştığını ifade eden Öküzcüoğlu, "Yaşanan bu afette tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Yol onarım ve hat tamirat çalışmalarımız hayat normale dönene kadar aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

Bölgede DSİ ve belediye ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.