Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alaşehir'de taşkın hasarları gideriliyor

Alaşehir'de taşkın hasarları gideriliyor

9.02.2026 12:00:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
Takip Et:
Alaşehir'de taşkın hasarları gideriliyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve taşkın hasarları gideriliyor.

Alaşehir genelinde dün yaşanan doğal afet sonrası Devlet Su İşleri (DSİ), Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ve Alaşehir Belediyesi ekipleri onarım çalışmalarına başladı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, özellikle yol çökmesinin yaşandığı Göbekli Mahallesi ve çevresindeki afet bölgelerinde incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Öküzcüoğlu, sel sularının altyapıya ciddi zarar verdiğini belirterek, "Şiddetli yağışlar sonrası Göbekli Deresi bölgesindeki yollarımızda çökmeler oluştu. Ayrıca 38 mahallemizde içme suyu boruları sele kapılarak zarar gördü. MASKİ ekiplerimiz arızalara müdahale ederken, suyu kesilen bölgelere tankerlerle su takviyesi yapıyoruz" dedi.

Ekiplerin birçok noktada eş zamanlı çalıştığını ifade eden Öküzcüoğlu, "Yaşanan bu afette tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Yol onarım ve hat tamirat çalışmalarımız hayat normale dönene kadar aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

Bölgede DSİ ve belediye ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

İlgili Konular: #Ahmet Öküzcüoğlu #Alaşehir Belediyesi