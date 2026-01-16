Alaşehir’de üreticiye bağ direği desteği

Alaşehir Belediyesi ile Alaşehir Ziraat Odası arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 350 küçük üreticiye, bağcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam 3 bin 500 bağ direği ile direk sabitleyici inat desteği verildi.

Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, “Ziraat Odamızla yaptığımız protokol kapsamında yaklaşık 3 bin 500 bağ direğini ihtiyaç sahibi çiftçilerimize dağıtıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da küçük çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun yanında fidan dağıtımı, toprak ve su analizleri ile kırsal sulama pompaları desteğimizi de sürdüreceğiz. Çiftçilerimize kazasız belasız, bereketli bir sezon diliyorum” diye konuştu.