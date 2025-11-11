Alaşehir Kongresi Müzesi hizmete açıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet dönemi mimari eserlerinden biri olan Tarihi Turhan Alakent Evi, Alaşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Alaşehir Kongresi Müzesi olarak hizmete açıldı. Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yer alan müzenin açılış törenine Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, çevre ilçelerin belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına lokma döktürüldü.

Restorasyon çalışmaları 2024 yılında tamamlanan yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı özel müze statüsünde, Alaşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek. 1963-1973 yılları arasında Alaşehir Belediye Başkanlığı yapan Turhan Alakent’e ait olan ve "Cumhuriyet Dönemi Mimari Eseri" olarak koruma altına alınan bina, 8 Nisan 2022 tarihinde Alaşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Arkeolog Yıldız Şahin, müzenin açılışında yaptığı konuşmada, "Burada bir hayalimizi daha gerçekleştirdik. Özel bir günde açılış yapmanın ilahi bir destek olduğuna inanıyorum. Müzelerin aynı zamanda eğitim kurumları olduğunu düşünüyorum. Burada, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde küllerinden yeniden doğan Alaşehir’in hikayesini işledik" dedi. Turhan Alakent’in kızı Ayşe Alakent ise duygularını, "Ailemizin yaşadığı bu evin müzeye dönüştürülmesi nedeniyle çok gururlu ve heyecanlıyım. Rahmetli babam bu şehri çok severdi, üç dönem belediye başkanlığı yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle dile getirdi.

“EKSİK OLAN MÜZEMİZİ AÇIYORUZ”

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, restorasyonun ilçenin tarihine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Bu güzel müzeyi Alaşehir’imize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 2019 yılında göreve geldiğimizde önce ilçemizin temel ihtiyaçlarını karşıladık. Ardından Alaşehir ekmeği, yaprağı, üzümü ve tahinli pidesini tescil ettirdik, anıt ağaçlarımızı koruma altına aldık. Türkiye’de ilk defa bir antik tiyatro restorasyonu izni aldık. Eksik olan müzemizi de açarak ilçemizin kültürel mirasına önemli bir değer kazandırdık" dedi.

Alaşehir Kongresi Müzesi, kent tarihine ışık tutacak sergileri ve Cumhuriyet dönemi hatıralarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.