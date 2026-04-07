Alim Karaca’dan DMD hastası Yusuf için dayanışma çağrısı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın belediye ana hizmet binasında düzenlediği basın toplantısına, DMD hastası Yusuf Eymen’in babası Samet Aydın, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları da katıldı.

“ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ”

Karaca, Yusuf’un yardım kampanyasına destek çağrısı yaparak, “Yusuf Eymen evladımız bize ilk geldiğinde, ‘Ben yaşamak istiyorum başkan amca’ demişti. Ağlamıştım. Ailesi evladını kurtarmak için mücadele içinde… Çarşamba günü canlı yayında Özer Olgun Kültür Merkezi’nde olacağız. Herkesi hem canlı yayını izlemeye, hem Kültür Merkezine gelip, destek vermeye davet ediyorum. Fethiye’de çok sayıda hayırseverimiz var. Tedavi için geriye kalan yüzde 50’lik kısmın toplanması için elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.

Karaca ayrıca; Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını ve muhtarların da yardım kampanyasına katılacaklarını belirtti.

Program, FRT ekranlarında ve yardım kampanyasına destek veren diğer televizyon kanallarında canlı yayınlanacak.