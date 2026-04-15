Altıncı Kent Lokantası açıldı, fiyat 25 liraya indi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez açılmasına öncülük ettiği Kent Lokantaları, halkı sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıdayla buluşturmaya devam ediyor. Dört çeşit yemeğin 50 liradan sunulduğu Kent Lokantaları’nın altıncısı Yamanlar’da açıldı. Dar gelirli yurttaşların yaşadığı bir bölgede hizmete açılan şubede yemeğin fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Başkan Dr. Cemil Tugay Yamanlar Kent Lokantası’nı ziyaret ederek tezgaha geçti ve önlük giyerek yemek servis etti. Bölge halkı kısa bir süre önce başlatılan hizmetten dolayı teşekkürlerini sunarak memnuniyetini dile getirdi.

SAYILARI ARTACAK

Yamanlar Kent Lokantası’nda yurttaşlarla sohbet eden Başkan Cemil Tugay, “Burayı sizler için açtık. Yemek temel bir ihtiyaç. Gıda enflasyonu Türkiye’de önemli bir sorun ve bu nedenle insanlar sağlıklı ve yeterli gıdaya erişmekte zorlanıyor. Bu kapsamda birçok çalışma yürütüyoruz. Bazı noktalarda ücretsiz yemek dağıtıyoruz, okullara yemek gönderiyoruz ve dezavantajlı gruplara destek sağlıyoruz. Bunun yanında İZMAR uygulamamızla vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını piyasa fiyatlarının altında karşılamasını sağlıyoruz. Kent Lokantalarını ihtiyaç olan bölgelere açmaya devam ediyoruz. Diğer şubelerde dört çeşit yemek 50 liradan sunulurken, burada 25 liradan hizmet veriyoruz. 100 kişilik kapasiteye sahip bu lokantayı hizmete almış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizim için büyük bir motivasyon. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktada yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve bu hizmetlerin sayısını artıracağız” diye konuştu.

FİYAT UYGUN, HİZMET KALİTELİ, İZMİRLİ MUTLU

Lokantanın hizmete alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Döndü Ülgülü, “Bizim için çok iyi bir yer oldu burası. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her gün gelip yiyoruz” dedi. Ayten Açiş ise, “Teşekkür ederiz. Açılalı 15 gün oldu, geliyoruz, memnunuz. Çalışanlardan da memnunuz. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

ŞUBE SAYISI ALTI OLDU

Kent Lokantaları, Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar’da kaymakamlık binasının karşısında, Menemen’in Mermerli Mahallesi’nde ve Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi’nde hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmet veriliyor. Menüde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ödemiş Bademli’de ürettiği doğal kaynak suyu Bademsu ve Çiğli Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen Halk Ekmek vatandaşların sofrasına getiriliyor.