Gülistan Doku soruşturmasında gözler onun üzerindeydi: Oğlu gözaltına alınan vali konuştu

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Yıllardır sonuçsuz kalan arama çalışmalarının ardından, dosyaya giren yeni deliller ve iddialar üzerine 7 ilde düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

ESKİ SEVGİLİ VE VALİNİN OĞLU GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında davanın en kritik ismi, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov’un eski polis olan üvey babası E.Y. ve annesi C.Y. yer alıyor. Operasyonun en dikkat çeken ismi ise dönemin Tunceli Valisi ve mevcut İçişleri Bakanlığı müfettişi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel oldu.

TUNCAY SONEL’DEN İLK AÇIKLAMA: "İFTİRA"

Oğlunun gözaltına alınmasının ardından açıklamalarda bulunan Tuncay Sonel, iddiaları reddetti. Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Sonel, "Benim oğlum Gülistan Doku’yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz. Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi, nasıl bu olayla ilgisi olabilir? Ben de tanımıyorum. Ben ailesine yardımcı oldum. Olayın aydınlatılması lazım. Bana yönelik ortaya atılan bu iddialar tamamen iftiradır. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğim ve hukuki haklarımı kullanacağım" ifadelerini kullandı.

KIRILMA NOKTASI: AVUKATA BIRAKILAN İSİMSİZ NOT

Yıllardır "kayıp vakası" olarak değerlendirilen dosyanın seyrini, aile avukatına bırakılan isimsiz bir not değiştirdi. Notta Mustafa Türkay Sonel’in adının geçmesi üzerine derinleştirilen soruşturmada; teknik incelemeler, dijital izler ve tanık beyanları dosyayı "cinayet şüphesi" ve "delil karartma" zeminine taşıdı.

DİKKAT ÇEKEN İHMAL VE MÜDAHALE İDDİALARI

Soruşturma dosyasında, Doku ailesinin olaydan sonra adeta bir "çember" içine alındığı ve kamu görevlileri aracılığıyla temaslarının kontrol edildiği iddiaları yer alıyor. Özellikle Gülistan Doku’ya ait SIM kartın aileden teslim alınmasına rağmen resmi kayıtlarda bu sürecin usulüne uygun ilerlemediğinin tespit edilmesi, "Dosya bilinçli olarak mı yavaşlatıldı?" sorusunu yeniden gündeme getirdi.

NE OLMUŞTU?

21 yaşındaki Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de Tunceli’de kaybolmuş, ailesinin 6 Ocak’taki başvurusu üzerine başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarından hiçbir sonuç alınamamıştı. Uzun süre baraj gölünde yürütülen çalışmaların ardından dosya, yeni bulgular ışığında yeniden açıldı.