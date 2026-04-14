Eğitimcilerden Şanlıurfa'daki lise saldırısı sonrası 'iş bırakma' kararı: 'Okul güvenliğini sağlamayanların açık sorumluluğudur!'

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bu sabah saatlerinde pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre; 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ket adlı şahsın, okulun eski öğrencisi olduğu öğrenildi.

"İŞ BIRAKMA" KARARI

Olayın ardından Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eğitim-İş okul güvenliğine dikkat çekerek 15-16 Nisan’da iş bırakma kararı aldı.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, "Şanlıurfa Siverek’teki silahlı saldırı, okullarda güvenliğin çöktüğünün açık ilanıdır. En güvenli olması gereken okullarda öğretmenler öldürülüyor, öğrenciler yaralanıyor. Bu kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

"Öğretmenin değersizleştirildiği, gençlerin geleceksizleştirildiği; okulların güvenliksiz bırakıldığı bu düzen, sorumluların sorumsuzluğudur" diyen Özbay "Defalarca yaptığımız uyarılara ve okullarda ortaya çıkan risklerin önceden yetkililere bildirilmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması, bu tablonun sorumlularını açıkça ortaya koymaktadır. Taleplerimiz nettir: Okul girişlerinde kadrolu güvenlik görevlisi, yeterli sayıda rehber öğretmen ve psikososyal destek, her okula revir, sağlık hizmetleri ve sağlık personeli, kadrolu temizlik personeli, kalabalık sınıfların azaltılması, yeni okul yapılması ve güvenli eğitim ortamı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de açıkça sesleniyoruz: Bakanlığı döneminde yaşanan bunca şiddet olayına rağmen sorumluluk almamak kabul edilemez. Artık istifa etmelidir! Eylem çağrımız nettir: 15 Nisan 13.00’te Ankara’da ve tüm illerde İl Millî Eğitim Müdürlükleri önünde eş zamanlı eylem 2. gün: Ankara’da “Eğitime, okuluna, eğitimciye sahip çıkma büyük buluşması” ifadelerini kullandı.

Hürriyetçi Eğitim Sen de 2 günlük iş bırakma kararı aldı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Siverek’te öğretmenleri ve öğrencilerimizi hedef alan, çok sayıda yaralının olduğu okul saldırısı; okul güvenliğini sağlamayanların açık sorumluluğudur! Okullarımızın güvenliğini sağlayacak tüm önlemlerin alınması, somut adımların atılması için, tüm eğitim çalışanlarını; bu ülkenin gördüğü en büyük öğretmen eylemi için birleşmeye, tüm sendikaları ise iş bırakma kararı almaya davet ediyoruz" denildi.