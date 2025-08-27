Amatör sinemaseverler İzmir’de buluşacak

İzmir’de amatör sinema tutkunu ve bağımsız film yapımcılarını bir araya getirecek olan Vineyards Film Fest, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak. Buca Amatör Fotoğrafçılar Kulübü (BAFOK) öncülüğünde düzenlenen Vineyards Film Fest, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak.

İzmir’in tarihi dokusu ve Buca’nın simgesi olan üzüm bağlarından ilham alan festival süresince finalist kısa filmler gösterilecek, film yapımcılarıyla söyleşiler düzenlenecek ve ödül töreniyle emekler taçlandırılacak. Amatör film yapımcılarına eserlerini duyurma fırsatı sunan festivalde kurmaca ve belgesel türündeki kısa filmler için başvurular 31 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Finale kalan filmler ise 10 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.

Amatör kısa film üreticilerinin özgün hikayelerini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen, bağımsız ve kar amacı gütmeyen Vineyards Film Fest, kurmaca ve belgesel türündeki ulusal ve uluslararası kısa filmleri bir araya getirerek kültürel ve sanatsal etkileşime zemin hazırlamasıyla öne çıkıyor. Festivalin temel felsefesi, büyük bütçeler ve kalabalık ekiplerden ziyade, hikayenin samimiyeti ve anlatımın gücü üzerine kurulurken sadece bir yarışma değil; sinemaya gönül veren herkes için bir buluşma ve ilham alanı olmayı amaçlıyor.