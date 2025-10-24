Antalya Turizm Fuarı açıldı: Sürdürülebilir misafirperverlik

7. Antalya Turizm Fuarı (ATF) sektörün büyük ilgisiyle açıldı. Fuar bu yıl ‘Sürdürülebilir misafirperverlik’ temasıyla başladı. Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde (ANFAŞ) başlayan ve Turizm sektörünün yoğun ilgi gösterdiği fuarda “Türk turizmde çok fazla yapılacak işlerin olduğunu ve bunun başarılabileceği dile getirildi. Fuar 24 Ekim’de sona erecek.

ATF’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, Türkiye’nin turizmde çok daha ileriye gidecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Meral, “Antalya Turizm Fuarı, Türkiye’nin turizmdeki vizyonunun bir yansıması. 100’den fazla ülkeden katılımcıyla turizmin geleceğini konuşuyoruz. Türk turizmi, sahip olduğu insan kaynağı ve doğal potansiyeliyle çok daha fazlasını başarabilecek güçte” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye ile KKTC arasındaki turizm bağının güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Ataoğlu, konuşmasını “Kıbrıs anlatılmaz, yaşanır” diyerek bitirdi.

ŞAHİN: NİTELİK ODAKLI BÜYÜME ZAMANI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Turizmde sürdürülebilirlik birinci önceliğimiz” diye konuşmasına başladı. Vali Şahin, “Turizmin sadece büyüme değil, sürdürülebilirlik ekseninde gelişmesi gerekir. Misafirimize sunduğumuz en değerli ürün, temiz doğa, deniz ve güneştir. Sularımızı, doğamızı korumak bir numaralı görevimizdir. Artık nicelik değil nitelik odaklı büyüme zamanı. Türk turizmi bugün bir dünya markasıdır ve bundan sonraki hedefimiz bu başarıyı sürdürülebilir kılmaktır” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, “Antalya halkının refahı da turizmle büyümeli” vurgusunda bulunurken, Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Antalya, turizmin dünyadaki lokomotif şehirlerinden biri. Antalya’nın sadece Türkiye’nin değil dünyanın turizm başkenti. Yılda 17 milyon yabancı, 7,5 milyon yerli turisti ağırlıyor. 17,5 milyar dolarlık turizm geliriyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri. ATF, bu potansiyeli dünyaya göstermek açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi olarak da fuarda yerimizi aldık

GÜNAYDIN: VİZE TURİZMİ ETKİLİYOR

TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, turizm endüstrisinin geleceğini tehdit eden temel sorunlara dikkat çekerek sürdürülebilir büyüme için düşündüklerini anlattı. Günaydın, “Dünya Turizm Örgütü, 2030’da küresel turizm hacminin 15 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu süreçte yapay zekâ kullanımı artacak, ancak en büyük sorun personel eksikliği olacak. Eğitimi güçlendirmemiz şart. Turizmi 12 aya yaymak için Antalya’dan Burdur’a, Güneydoğu’dan Doğu Anadolu’ya kadar yeni projeler yürütüyoruz. Ayrıca kaçak seyahat acenteliği ile mücadelede önemli ilerleme kaydettik. 2019’da yüzde 5 olan kaçak oranını yüzde 1,8’e indirdik. Bu mücadelede tüm kurumların desteği sürmeli. Kaçak faaliyetleri önlemek için denetimlere ve caydırıcılığa devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Vize sorunları ve teşvik konularına da değinen Günaydın, “Vize engelleri hem geliş hem çıkış turizmini etkiliyor. Uçak teşvikleri, akaryakıt destekleri ve bakanlıklar arası koordinasyon kurulunun bir an önce devreye alınması şart” ifadelerini kullandı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, bankanın turizm sektörüne yönelik finansman desteğini rakamlarla açıkladı. Yılmaz, yalnızca Antalya’nın toplam turizm kredilerinin yüzde 45’ini tek başına karşıladıklarını belirtti. Yılmaz, “Sektördeki her beş krediden biri İş Bankası’ndan. Turizmi sadece finansmanla değil, dijital çözümlerle de destekliyoruz. Yeni geliştirdiğimiz dijital platformla otelciler ve acenteler arasındaki iş birliklerini kolaylaştıracağız” dedi.