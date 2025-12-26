Son dakika... VEPARA ödeme sistemine 'kara para' soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı var!

VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik 'suç gelirlerini aklama' iddiasıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından şirket ve yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

TCMB DENETİM RAPORU VE MASAK ANALİZLERİ DOSYADA

Öte yandan Başsavcılık açıklamasında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları üzerinden sistematik şekilde taşındığı, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı değerlendirmesine yer verildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında; yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de içinde olduğu bir yapılanmanın para transferi ve gizleme süreçlerinde aktif rol aldığı aktarıldı.

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.