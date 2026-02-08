Asgari Ücret İnisiyatifi “Martta yeniden zam” çağrısıyla sokağa indi

Aralık ayında yapılan yüzde 27’lik zamma tepki gösteren Asgari Ücret İnisiyatifi “Martta yeniden zam” çağrısıyla İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sokağa indi. Emekçilere HDP İzmir Milletvekili İbrahim Akın da destek verirken basın açıklamasını okuyan Serap Gülhan Gündüz, TÜİK yıllık resmi enflasyon oranını yüzde 30,65 olarak açıkladığı hatırlatarak, “Aralık 2025 enflasyonu yüzde 0,89 idi. Ocak 2026 enflasyonu ise yüzde 4,84 olarak duyuruldu. Aralık’ta düşen enflasyon, Ocak’ta uçtu. 23 yıllık AKP iktidarları döneminin neredeyse tümünde hep aynı senaryoyu izledik. Aralık ayında yapılan yüzde 27’lik zam daha asgari ücretlinin eline geçmeden enflasyon karşısında ezildi. Ocak ayı verileriyle birlikte asgari ücretin 1358 lirası çoktan buharlaştı; alım gücü 26 bin 699 liraya indi. Emekliyi de aynı sefalete mahkûm ettiler. ‘İyileştirme’ dedikleri 1062 TL’nin 968 lirasını enflasyonla geri aldılar; bugün emeklinin cebinde kalan sadaka sadece 94 liradır” dedi.

“MART’TA YENİDEN ZAM”

İktidarın bugüne kadar açıkladığı hiçbir enflasyon hedefini tutturamadığını aktaran Gündüz, “‘Beklenen enflasyon' safsatasıyla emeğin hakkının gaspına kılıf uydurmaktadır. Geçmişin gerçek kayıplarını görmezden gelip geleceğin hayali rakamları üzerinden zam belirlemek, işçi sınıfını bile bile açlık sınırının altındaki bir karanlığa mahkum etmektir. 30 bin lirayı aşan açlık sınırı karşısında 28 bin liralık asgari ücret, "asgari" bir yaşam değil sefalet demektir. AKP iktidarının sermayeden yana politikaları ile artık asgari ücret, ülkedeki genel ücret seviyesini belirleyen ortalama ücret haline geldi. Asgari ücret zammı, emekli aylıklarının ve tüm diğer ücretlerin neredeyse belirleyicisi olmuşken, bu mücadele, herkesin omuz vermesi gereken bir davaya dönüşmüştür. İktidarın politik tercihleri ve patronları zenginleştirme üzerine kurulu olan bu sistem milyonlarca insanı açlığa mahkûm etmesin istiyorsak, birleşerek mücadeleyi yürütmenin zamanıdır. Asgari ücretin miktarını, kâr hırsıyla gözü dönmüş patronlar ve sermayenin sadık bekçiliğini yapan siyasi iktidar değil; bizzat bu zenginliği yaratan emekçilerin iradesi belirlemelidir. Asgari ücretli emekçinin hakkını ne kurulan masalarda, ne de meydanlarda sahipsiz bırakacağız. Bizi yoksullukta eşitlemeye, sefalette birleştirmeye çalışan bu köhne düzeni örgütlü gücümüzle, birlikte değiştireceğiz. Asgari ücrete Mart’ta yeniden zam mücadelesini hep birlikte büyütelim!” diye konuştu.