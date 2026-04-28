Atatürk - ABD ilişkileri ve ABD Büyükelçisi Tom Barrack

Türk- ABD ilişkileri ve Türkiye Cumhuriyeti

Franklin Roosvelt (ABD Başkanı): “Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır.” Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.”

Franklin Roosevelt (ABD Başkanı): “Beni biraz sola çekiniz ve Mustafa Kemal’e yaklaştırınız.”

John F. Kennedy (A.B.D Başkanı): “Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğması, yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk' ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.”

General McArthur (ABD Genelkurmay Başkanı): “Asker ve devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerden biriydi. Kendisi, Türkiye’nin; dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Kez o, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.”

Charles H. Sherrill (Eski Amerika Elçisi, General): “Öyle zamanlar oldu ki, anılar içinde benim eşsiz nitelikte gördüklerimi düzeltti: “Hayır... Ben bunda yanılmışım. Eğer şöyle düşünseydim ve yapsaydım sonucu daha eksiksiz olacaktı” dediği az değildi.

“Gerçekçilik O’nun korkmadığı şeydi.”

Awra M. Warren (A.B.D. Büyükelçisi): “Atatürk'ün dış münasebetler konusu üzerindeki görüşlerini inceleyen bir kimse, fikirlerinin değeri ve ifade edildikleri zamanı aşan manaları karşısında daima hayrete düşer.”

Prof. Dr. Bernard (ABD Princeton Üniversitesi): “Atatürk, özgürlük ve barışın ölümsüz mimarı”

Prof. Dr. Justine McCARTHY (Kentucky Louisville Üniversitesi): “Eğer Atatürk olmasaydı, yalnız Türkiye diye bir devlet değil, Anadolu’da Türk diye bir şey de ortada olmayacaktı. Atatürk bir komutan olarak Türkleri yok olmaktan kurtardı.”

“Yıkılmış bir ülkeyi eline alıp onu sonunda demokrasiye kavuşturdu. İşlerliği olan bir ekonomiye sahip kıldı. İnsanların eğitim-öğretim gördüğü, dillerini öğrendiği bir ülkeye dönüştürdü. Ama bütün bunları rahatı yerinde zengin bir ülkede değil, son derece yoksul, yakılıp yıkılmış bir ülkede yaptı. Çiftçilik yapmak için hayvan kalmamıştı. Kentler yıkılmıştı. İşte bunun için Atatürk’ün çok üstün başarılar sergilediğini düşünüyorum.”

TÜRK - ABD İLİŞKİLERİNİN SON DURUMU

Thomas Joseph Barrack Jr., Amerikalı iş insanı ve diplomat. 14 Mayıs 2025'ten beri Donald Trump hükûmetinde ABD Türkiye büyükelçisi olarak görev yapmaktadır.

Yukarıda Atatürk’ün ardından ve yaşadığı süreçte O’na ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne saygı ve övgü duyan ABD yönetimi; günümüzde, Thomas Joseph Barrack Jr.’yi büyükelçi atayarak, ülkemizde emperyalist özlemlerini açığa çıkarmıştır.

19 Temmuz 2025 tarihinde, ADD Genel Merkezi, ABD Büyükelçiliği önünde siyah çelenk koyarak, Dışişleri Bakanlığımız bu şahsı “Persona Non Grata” ilan edip ülkesine göndermesini istemiştir.

ADD GENEL MERKEZİ’NİN BASINA VE KAMUOYUNA

Türk siyaset kurumuna çağrısı

Ülkemizde ABD Büyükelçisi olarak -hâlâ- görev yapmakta olan Tom Barrack adlı şahıs, “Sizin için en doğrusu Osmanlı devlet düzeni ve millet sistemidir” diyerek başladığı, “Bölgedeki ulus devletler İsrail için tehdittir” ve “Hedefimiz Eylül 2026’da Heybeliada Ruhban Okulu’nu açmaktır” gibi kabul edilemez sözlerle sürdürdüğü hadsizliğini son olarak “Hazar petrol ve doğalgazına ulaşamıyoruz. 1919’dan beri (Ulusal Bağımsızlık Savaşımızı kastettiği ortada) ulus devletler bizi engelliyor” pervasızlığıyla sürdürmüştür.

Ölçüyü iyice kaçırıp 1919 hatırlatması yaparak bardağı taşıran bay Barrack vakit bulup biraz tarih okumalı, 9 Eylül 1922, 23 Temmuz 1939, 20 Temmuz 1974, 1 Mart 2003 tarihlerinde neler yaşandığına bakmalı, ülkemizde büyükelçisi olarak görev yaptığı devlet henüz kurulmamış, hatta üzerinde bulunduğu kıta keşfedilmemişken kültür üretmiş, sanatçılar bilim insanları yetiştirmiş, devletler, imparatorluklar kurmuş, çağ kapatıp çağ açmış, 7 düveli dize getirip Sevr paçavrasını çöpe atmış Türk Milletinin ezelden beri hür yaşadığını ve kendisine zincir vurmaya kalkan her çılgına haddini bildirdiğini öğrenmelidir.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, bütün diplomatik kuralları ihlal eden, içişlerimize müdahale ile devletimizin egemenliğine, tapu senedimiz Lozan’a, Laik Cumhuriyetimize, milletimizin birliğine, üniter ulus devlet yapımıza ve toprak bütünlüğümüze alenen saldıran bu küstahlığa ülkemizi yöneten ve yönetmeye talip olan siyaset kurumumuz hak ettiği yanıtı vermeli, ABD Büyükelçiliği önünde 19 Temmuz 2025 tarihinde de belirttiğimiz üzere Dışişleri Bakanlığımız bu şahsı Persona Non Grata ilan edip ülkesine göndermelidir.

Saygılarımızla.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

Türkiye’nin en büyük demokratik kitle örgütü olan Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, 19 Temmuz 2025 tarihinde, yukarıda yaptığı çağrıya, TC. Dışişleri Bakanlığının uyup, Thomas Joseph Barrack Jr.’yi “Persona Non Grata” ilan edip ülkesine göndermesi gerekir.

Bugün, tüm dünya, savaşın eşiğine gelmişken, bizler, Atatürk’ün; “Yurtta Arış, Dünyada Barış“ sözününün kıymetini çok iyi anlıyoruz. Emanetin bizlerde…

28 Nisan 2026

Ahmet Gürel

ADD Genel Başkan Başdanışmanı