Atatürk Anıtkabir'e doğru

10 Kasım 1938

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hayata veda etti

16 Kasım 1938 Dolmabahçe

1881’de Selanik’te doğan ve 10 Kasım 1938’de İstanbul’da hayata gözlerini yuman Atatürk öldüğünde, dünya da Türkiye ile birlikte ağlamıştı. İşte dünya basınının ve dünya liderlerinin Mustafa Kemal Atatürk hakkında söyledikleri şunlardır;

John F. Kennedy (ABD Başkanı, 10 Kasım 1938)

“Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk Halkı’na ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgün Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk Halkı’nın işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılâpları kadar bu kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.”

Franklin Roosvelt (ABD Başkanı)

“Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır.”

General McArthur (ABD Genelkurmay Başkanı)

“Asker ve devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerden biriydi. Kendisi, Türkiye’nin; dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Kez o, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.”

Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle (25 Ekim 1968’deki)

Türkiye ziyaretinde, Anıtkabir özel defterinden alıntı)

“Bütün ünler arasında Atatürk, en büyüğüne nail oldu. Ulusunu çağdaşlaştırma ünü.”

Charles de Gaulle (Fransa Cumhurbaşkanı)

“Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok batı ve Avrupa Tarihi’nden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk’ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk. Bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.”

Wiston Churchill (İngiltere Başbakanı)

“Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.”

“Atatürk sağ olsaydı, dünyanın görüntüsü başka olurdu. Gerçekten Atatürk sağ olsaydı ya da biz o büyük insanın yolundan gidebilseydik, dünyadaki Türkiye başka olurdu.”

Llyod George (İngiliz Başbakanı)

“Yüzyıllar pek seyrek olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, o büyük dahi, çağımızda Türk ulusuna nasip oldu ve bizim karşımıza çıktı; Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden ne gelirdi.”

Mihail Gorbaçov (Eski SSCB Devlet Başkanı)

“Atatürk hiçbir şeyi dogma olarak kabul etmedi.”

Lenin (Rusya Kominist Partisi ‘nin İlk Lideri)

“Türkler kendi milli kurtuluşları için dövüşüyorlar. Mustafa Kemal tabi bir sosyalist değil. Ama görülüyor ki, iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı bir lider.”

Roosevelt (ABD Eski Devlet Başkanı)

“Beni biraz sola çekiniz ve Mustafa Kemal’e yaklaştırınız.”

Habib Burgiba (Tunus’un İlk Devlet Başkanı)

“Mustafa Kemal’in kişiliği halk kitlelerinin ayaklanması ve halk mücadelelerinin öncüsü olmuştur. Bu mücadeleler, O’nun ölümünden sonra genişlemiş. Doğu ve Batı bloklarının arasındaki üçüncü dünyaya sirayet etmiş ve onu sömürge tahakkümünden kurtarmıştır.

Onun ölmez eseri, egemenliklerini elde etmiş milletlerin, kaderlerini hükmedenler için ışıklı bir örnek ve bir ilham kaynağı olarak kalacaktır.”

Emanullah Han (Afganistan Kralı)

“O büyük insan yalnız Türkiye için değil, büyük doğu milletleri için de en büyük önderdi.”

Atatürk’ün sağlığında yaptıklarını, ardından da dünya devlet başkaları yukarıda derlediğim gibi anmışlardır.

24 Kasım 2025

Ahmet Gürel