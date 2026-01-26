Atatürk’ün Alaşehir’e gelişinin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.01.2026 10:27:00
İZMİR / Cumhuriyet
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Manisa'nın Alaşehir ilçesine gelişinin 103. yılı coşkuyla kutlandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün kente gelişinin 103. yılı coşkuyla kutlandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alaşehir Şubesi tarafından düzenlenen ‘Meşaleli Yürüyüş’e Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ADD Alaşehir Şubesi üyeleri, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Raşit Köşlü ve partililer, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Ay-yıldızlı bayraklar ve meşalelerle aydınlatılan yürüyüş, coşkulu bir atmosferde Sevgi Yolu'ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü. 

