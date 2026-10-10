Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 101'inci yılı kutlandı

Atatürk’ün, Cumhurbaşkanı olarak Manisa’ya gerçekleştirdiği ziyaretin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla tarihi tren garında tören düzenlendi. Törene; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Garnizon Komutanı Piyade Albay İbrahim Cem Altınok, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, Atatürk’ü Manisa’ya getiren trenin temsili olarak karşılanmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından tarihi tren garından hareket eden kortej, Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Burada düzenlenen törende Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenkler sunuldu.

"GEÇMİŞTEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE GELECEĞİ BİRLİKTE KURMAK"

Çelenk sunma töreninin ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Atatürk’ün Manisa ziyaretinin tarihsel önemine değinerek Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkmanın ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmanın önemini anlattı. Başkan Dutlulu, Atatürk’ün 10 Ekim 1925’te Manisa’ya gerçekleştirdiği ziyaretin kent için taşıdığı anlamı, "Bundan tam 101 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Manisa’mızı ziyaret etti. Manisalılar, Ata’sını büyük bir coşku ve heyecanla karşıladı. O gün Manisa, Millî Mücadele’nin ağır yaralarını sarmaya çalışan bir şehirdi. İşgalin ve savaşın izlerine rağmen yeniden ayağa kalkıyor, geleceğe umutla bakıyordu. Atatürk, işte böyle bir Manisa’yı ziyaret etti. Halkımızla buluştu, onların sorunlarını dinledi ve Manisa’nın gösterdiği azimden övgüyle söz etti. Bugün, 101 yıl sonra bu anlamlı günü anarken, o ziyaretin bize bıraktığı mesajı da hatırlıyoruz: Geçmişten aldığımız güçle geleceği birlikte kurmak" sözleriyle ifade etti.

"'CUMHURİYET BİLHASSA KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR' ANLAYIŞIYLA ÇALIŞACAĞIZ"

Atatürk’ün Türkiye’ye bağımsızlığın yanı sıra aklı ve bilimi rehber alan, çağdaş, özgür ve demokratik bir Cumhuriyet miras bıraktığını belirten Başkan Dutlulu, bu mirası korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bugün bize düşen görev, bu büyük mirasa sahip çıkmak ve onu geleceğe taşımaktır. Cumhuriyet’i yaşatmak; çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmak, gençlerimizin umutlarını büyütmek, kadınların hayatın her alanında eşit ve özgür olmasını sağlamak, üretenin ve emeğiyle yaşayanın yanında olmaktır. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. Manisa’mızın 17 ilçesinde, merkezden kırsala kadar halkımızın ihtiyaçlarını dinliyor, sorunlara çözüm üretmek ve şehrimizi geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki belediyecilik yalnızca yol, altyapı ve tesis yapmak değildir. Belediyecilik, insanın hayatına dokunmaktır. Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaktır. Manisa’da yaşayan herkesin kendisini bu şehrin eşit ve değerli bir parçası hissetmesini sağlamaktır. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sözünü unutmadan, halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

"CUMHURİYET’İN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Manisa’nın Millî Mücadele yıllarında ağır bedeller ödeyen şehirlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Dutlulu, bağımsızlık mücadelesinde emeği geçen kahramanların hatırasını yaşatmanın ve Cumhuriyet’in kazanımlarını korumanın önemine dikkati çekti. Başkan Dutlulu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu topraklarda bağımsızlık için mücadele eden, Cumhuriyet’in kurulması için emek veren nice kahramanın hatırası vardır. Bizler onların mirasına sahip çıkıyoruz. Geçmişimizi unutmadan, Cumhuriyet’imizin değerlerinden güç alarak geleceğe bakıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 101’inci yılında, onun bizlere bıraktığı en büyük emanete sahip çıkacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Cumhuriyet’imize, demokrasiye, özgürlüğe, bilime ve akla sahip çıkacağız. Manisa’mızı daha güzel, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir şehir yapmak için hep birlikte çalışacağız. O’nun izinde, Cumhuriyet’imizin ışığında Manisa’mız için, güzel ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Atatürk’ün Manisa’mıza teşriflerinin 101’inci yıl dönümünü kutluyor; başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadele’mizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

ATATÜRK’ÜN MANİSA ZİYARETİNE İLİŞKİN KONUŞMALAR OKUNDU

Başkan Dutlulu’nun konuşmasının ardından İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi öğrencisi Beren Engel şiir okudu. Aynı okulda tarih öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Aday ise Atatürk’ün Manisa ziyaretinde dönemin belediye başkanı tarafından yapılan karşılama konuşmasını seslendirdi. Program, İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Oğuz Buharalı’nın, Atatürk’ün dönemin belediye başkanına verdiği cevabı okumasıyla sona erdi.