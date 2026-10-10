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Alışılmışın dışında bir lezzet: MasterChef ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi
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Alışılmışın dışında bir lezzet: MasterChef ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi

10.10.2026 10:45:00
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Haber Merkezi
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Alışılmışın dışında bir lezzet: MasterChef ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi

Kayseri'nin Talas yöresine özgü ayvalı tahinli yaprak sarması, farklı malzemeleriyle dikkat çekiyor.

Alışılmışın dışında bir lezzet: MasterChef ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi

Kayseri'nin Talas yöresiyle özdeşleşen ayvalı tahinli yaprak sarması, geleneksel sarmaya farklı bir yorum getiriyor. Ayva, tahin ve tereyağıyla hazırlanan bu yöresel lezzet, farklı tatlar denemek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Peki, ayvalı tahinli yaprak sarması nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım hazırlanışı...

Alışılmışın dışında bir lezzet: MasterChef ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi

AYVALI TAHİNLİ YAPRAK SARMASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 250 gram asma yaprağı
  • 2 adet ayva
  • 1 su bardağı tahin
  • 1 su bardağı pirinç
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 adet küp şeker
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • 500 gram kuru soğan
  • Karabiber
  • Tuz
  • 2 su bardağı su
  • 1 adet dilimlenmiş limon

AYVALI TAHİNLİ YAPRAK SARMASI YAPILIŞI

Kuru soğanları ince ince doğrayın. 

Ayvaları rendeleyerek soğanlarla bir araya getirin.

Pirinçleri güzelce yıkayın ve yaklaşık 1 saat sıcak suda bekletin. 

Ardından suyunu süzün.

Pirinçleri soğan ve ayva karışımına ekleyin. 

Kesme şekeri, tuzu, karabiberi, kuru naneyi ve 2 yemek kaşığı tereyağını ilave ederek bütün malzemeleri iyice karıştırın.

Yaprakları bol suyla yıkayın ve yumuşamaları için haşlayın. 

Ardından süzerek soğumaya bırakın.

Asma yapraklarını tek tek açın ve hazırladığınız iç harçtan koyarak rulo şeklinde sarın. 

Sardığınız yaprakları fırın tepsisine dizin.

Kalan 2 yemek kaşığı tereyağını eritip sarmaların üzerine gezdirin. 

Suyu ekleyin ve önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Pişen sarmaları soğumaya bırakın. 

Üzerine tahin gezdirin ve dilimlenmiş limonlarla süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #yöresel lezzet #Kayseri mutfağı

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