Alışılmışın dışında bir lezzet: MasterChef ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi

Kayseri'nin Talas yöresiyle özdeşleşen ayvalı tahinli yaprak sarması, geleneksel sarmaya farklı bir yorum getiriyor. Ayva, tahin ve tereyağıyla hazırlanan bu yöresel lezzet, farklı tatlar denemek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Peki, ayvalı tahinli yaprak sarması nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım hazırlanışı...