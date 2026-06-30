Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 100. yılı coşkuyla kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 100. yılı, düzenlenen tören ve kortej yürüyüşüyle coşku içinde kutlandı. Mermerli Çeşme'den başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na uzanan kortejde Urlalılar ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk'e duyduğu bağlılığı bir kez daha gösterdi. Anma programına Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Urla Garnizon Komutanı Deniz Albay Serdar Akın, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Urlalı katıldı.

“CUMHURİYET; BAĞIMSIZLIK İRADESİDİR”

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Atatürk'ün Urla ziyaretinin yalnızca tarihsel bir durak olmadığını, Cumhuriyet'in değerlerine duyulan bağlılığın simgesi olduğunu vurguladı. Konuşmasında Cumhuriyet'in yalnızca geçmişten devralınan bir miras değil, geleceğe taşınacak ortak bir sorumluluk olduğunu ifade eden Başkan Balkan, "Bugün arkamızda yükselen bu anıt yalnızca bronzdan yapılmış bir heykel değildir. Bizlere geleceğe hangi değerlerle yürümemiz gerektiğini hatırlatan güçlü bir simgedir. O karakterin adı Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet; bağımsızlık iradesidir, akıldır, vicdandır, üretmektir, dayanışmadır. Bizler de Urla'da bu emaneti yalnızca korumakla yetinmiyor, her gün yeniden üretiyor ve geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Balkan, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Atatürk'ün akıl, bilim ve çağdaş uygarlık hedefinin en güçlü yol haritası olmaya devam ettiğini belirterek, bu mirası gelecek kuşaklara taşımanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti. Program kapsamında halk oyunları ekibi tarafından sergilenen zeybek gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından tören, Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 100. yılına yakışan birlik, beraberlik ve Cumhuriyet coşkusuyla sona erdi.